Làm rõ việc 1 nữ nhân viên thu phí đậu xe dưới lòng đường bị đánh gãy mũi

Ngày 20-9, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết đã có văn bản xin ý kiến UBND TP.HCM về việc xử lý vụ 1 nhân viên hướng dẫn việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong, bị hành hung. Trước đó, Sở GTVT có nhận được phản ánh về việc một người dân cố ý gây thương tích với nữ nhân viên.

Theo đó sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 2-9, bà Đặng Lâm Ngọc Tuyết, nhân viên Công ty DVCI Thanh niên xung phong đang hướng dẫn khách đỗ xe và đặt ứng dụng My Parking tại địa chỉ 31-49 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1.

Lúc này bất ngờ gặp ông NHT. đi xe máy tới lao thẳng vào chỗ bà Tuyết hỏi, tại sao lại cho khách vào đỗ xe tại ô thu phí địa chỉ số 11 Thủ Khoa Huân?

Bà Tuyết đáp: "Khách đã đặt ứng dụng My Parking để đỗ xe ô tô, nên tôi hướng dẫn khách vào đỗ xe". Tuy nhiên khi bà vừa dứt lời thì ông T. dùng tay đánh thẳng vào mặt bà.

Tới bệnh viện bà Tuyết được chuẩn đoán là gãy xương chính ở mũi, bầm tím nhiều quanh mắt, bầm môi và chấn thương mặt, khuôn mặt bị biến dạng.

Sau đó ban chỉ huy đội đã báo sự việc cà Công an quận 1 đã mời các bên liên quan đến viết tường trình sự việc và yêu cầu các bên hoà giải.

Theo đại diện Công ty DVCI Thanh niên xung phong trước đó ông T. thường chiếm dụng vị trí đỗ xe trên đường Thủ Khoa Huân để buôn bán.

Trong khi đại diện Sở GTVT cho rằng, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe thu phí là trách nhiệm của UBND quận, phối hợp với Công an TP.HCM.

Sở GTVT kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND quận 1 giao lực lượng chức năng xử lý nghiêm khắc hành vi cản trở thu phí, cố ý gây thương tích nói trên.

Sở cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong đẩy nhanh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường với UBND các quận và lực lượng chức năng.

