Lan tỏa hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLO)- Nghệ An là một trong ba địa phương trong cả nước được Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương lựa chọn tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

Ngày 31-10, tại xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Ông Nguyễn Thanh Tịnh- Thứ trưởng Bộ Tư pháp- Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cho biết, việc lựa chọn Nghệ An là một trong ba địa phương tiêu biểu của cả nước làm điểm để tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ sở là nét mới trong chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương nhằm hướng mạnh về cơ sở, tạo điểm nhấn, lan tỏa rộng lớn hơn tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: Trong những năm qua, thấm nhuần tư tưởng thượng tôn pháp luật của Bác Hồ “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn. Đây là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành ý thức, hành động của từng cá nhân trong xã hội.

Qua 10 năm thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được triển khai khá linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo qua từng năm với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật là một trong những hình thức triển khai có hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, rộng rãi trong xã hội với hơn 4.200 cuộc thi, thu hút hơn 2,9 triệu lượt người tham gia.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua việc tổ chức, được áp dụng rộng rãi trên hầu khắp các địa phương, nhất là các huyện miền núi Nghệ An.

Từ năm 2013 đến nay, ở Nghệ An đã tổ chức được hơn 85.700 cuộc các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp tập huấn, nhất là công tác truyền thông lưu động tại cộng đồng với hơn 13,6 triệu lượt người tham gia.

Hàng năm, VKSND, TAND đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hơn 300 phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự tại UBND cấp xã, Trại giam. Các câu lạc bộ pháp luật được duy trì với nhiều loại hình và có hiệu quả cao như: “Phụ nữ với pháp luật”; “Phòng, chống bạo lực gia đình”; “Nông dân với pháp luật”; “Thanh niên tuần tra, giữ yên biên giới”, “Câu lạc bộ pháp luật trong trường học”...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, ông Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An thời gian qua. Các kết quả này đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh Nghệ An trong bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề nghị công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Bộ Tư pháp trao tặng 10 tủ sách pháp luật cho tỉnh Nghệ An và 20 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã Thượng Sơn. Ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai số tiền 200 triệu đồng.

