Lãnh 12 năm tù vì nhậu về nhớ chuyện cũ, lấy dao đi chém người

TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Đại Hữu (29 tuổi) 12 năm tù và bị cáo Lê Trọng Trí (25 tuổi) 6 năm tù cùng về tội giết người.

Hai bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 220 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, chiều 22-9-2022, sau khi nhậu xong, Trí chở Hữu từ thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp) về nhà Hữu ở phường Hiệp Lợi (TP Ngã Bảy).

Trên đường đi, Hữu nhớ lại chuyện trước đó có xảy ra mâu thuẫn với ông T.; sau đó nghe nói ông T cùng ông P có đến nhà tìm Hữu để đánh.

Tức giận và nảy sinh ý định trả thù, nên khi đến nhà, Hữu nói Trí chờ vào lấy hung khí. Trí đồng ý.

Sau khi lấy dao tự chế, Hữu nói Trí chở đến nhà trọ HP (khu vực 3, phường Ngã Bảy). Tại đây, thấy ông P. đang ngồi dưới nền gạch, Hữu dùng dao mang theo chém vào vùng đầu ông.

Do kịp thời phát hiện, ông P. phản ứng lại nên chỉ bị chém vào cánh tay và trán. Gây án xong, Trí chở Hữu rời khỏi hiện trường. Còn ông P được đưa đi cấp cứu, thương tích 53%.

