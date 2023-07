Mang hung khí từ Sóc Trăng qua Hậu Giang giải quyết vì bị chặn đường dọa đánh

(PLO)- Trong một lần đi thăm bạn ở huyện Long Mỹ, Đạt và Thường thì bị một thanh niên tên Thắng chặn đường dọa đánh, sau đó cả nhóm mang theo hung khí qua để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 13-7, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can tội cố ý gây thương tích.

Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Minh Khánh, Lê Trọng Phúc, Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Hoàng Trọng (tuổi từ dưới 16 đến 21, cùng trú tỉnh Sóc Trăng).

Trong đó, Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Khánh, Phúc, Hải, đồng thời cấm Đạt, Trọng đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra ban đầu Đạt và Nguyễn Thanh Thường (cùng trú tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), trong một lần đi thăm bạn ở xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ) thì bị một thanh niên tên Thắng chặn đường dọa đánh.

Bực tức, đến sáng 4-4, Đạt, Thường cùng Khánh, Phúc, Hải và Trọng mang theo hung khí, đi trên ba xe mô tô sang xã Vĩnh Viễn A để tìm Thắng để giải quyết mâu thuẫn.

Đến trưa cùng ngày, nhóm Đạt phát hiện Thắng vừa vào một quán nước nên cả nhóm quay xe lại và đánh nhau.

Hậu quả vụ đánh nhau, Khánh dùng dao bấm gây thương tích cho một thanh niên là bạn của Thắng với tỷ lệ 19%.

CHÂU ANH