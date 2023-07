Hậu Giang: Tội phạm về trật tự xã hội giảm so cùng kỳ năm 2022

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội sáu tháng qua giảm so cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 138 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 19 vụ, trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 25 vụ. Theo thống kê, tội phạm xảy ra chủ yếu là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu và xâm phạm tính mạng sức khỏe.

Tệ nạn xã hội trên địa bàn được triệt phá quyết liệt, đặc biệt là hoạt động đánh bạc qua không gian mạng dưới hình thức đá gà, mua bán lô đề, cá cược bóng đá...

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A triệt xóa hai điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số đề, đá gà qua mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 760 tỉ đồng.

Phương thức, thủ đoạn là các đối tượng trên địa bàn tỉnh móc nối với các đối tượng ngụ tỉnh khác tạo lập các nhóm kín trên Zalo, Facebook... để giao nhận kèo bóng đá, đá gà, mua bán số đề. Việc thanh toán tiền đánh bạc được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng.

Về tội phạm tham nhũng, kinh tế, thời gian qua, đã phát hiện hai vụ tham ô tài sản khu vực ngoài nhà nước. Phương thức, thủ đoạn là đối tượng vi phạm được giao nhiệm vụ quản lý tài sản, hàng hóa của công ty, sau đó bán lấy tiền nhưng không nộp lại mà chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra tại công ty CP xuất nhập khẩu nông sản thương mại dịch vụ Hậu Giang (có trụ sở tại TP Vị Thanh), thiệt hại tài sản khoảng 125 triệu đồng. Vụ thứ hai xảy ra tại Công ty TNHH Chuối Gia Huy Phát (có trụ sở tại huyện Châu Thành), thiệt hại tài sản khoảng 2 tỉ đồng.

Sáu tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh cũng đã phát hiện 76 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Trong đó, có năm vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả. Phát hiện 48 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Hành vi vi phạm phố biến là đổ, thải chất thải ra môi trường không đúng nơi quy định; sử dụng công cụ kích điện đánh bắt thủy sản trái phép...

Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, theo đó toàn tỉnh phát hiện 32 vụ, với 50 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1,5kg ma túy các loại. Nổi lên là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở karaoke, nhà trọ, nhà nghỉ...

Cơ quan điều tra hai cấp ở Hậu Giang làm rõ 132/138 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt 195 đối tượng, tỉ lệ phá án đạt 95,6%. Trong đó, đã làm rõ 24/25 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đã khởi tố hai vụ với hai bị can tội tham ô tài sản; khởi tố năm vụ với năm bị can tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả; khởi tố 32 vụ với 50 bị can tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Viện kiểm sát hai cấp đã hoàn thành cáo trạng, truy tố 257 vụ với 606 bị can. TAND hai cấp đã tiếp nhận, thụ lý 351 vụ với 793 bị cáo; đã xét xử 253 vụ án, 469 bị cáo, hiện còn 98 vụ, 324 bị cáo.