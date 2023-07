Hậu Giang: Bắt nhân viên 1 công ty phân bón chiếm đoạt 1,4 tỉ tiền công nợ

(PLO)- Kết quả điều tra ban đầu, sau khi thu hồi công nợ của khách hàng, bị can Nguyễn Việt Phong đã không nộp về công ty mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Tối 15-7, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Việt Phong (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), để tiếp tục điều tra tội tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2018 đến tháng 3-2023, Phong với vai trò nhân viên của một công ty phân bón (có địa chỉ tại TP.HCM), đã thu hồi công nợ của 14 khách hàng tại các TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu,

Tổng số tiền thu hồi công nợ hơn 1,4 tỉ đồng, trong đó, chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Phong đã thu của tám khách hàng, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Sau khi thu hồi công nợ, Phong không giao nộp về công ty mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Làm việc với Công an, bước đầu bị can Phong đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

CHÂU ANH