Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đối thoại với cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cấp xã và đoàn viên, hội viên Công an tỉnh.

Đây là dịp để Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ tại địa bàn cơ sở và các hoạt động phong trào đoàn, hội.

Từ đó, định hướng, chỉ đạo, động viên kịp thời để CBCS Công an cấp xã và đoàn viên, hội viên an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã nhận được gần 60 ý kiến, xoay quanh các vấn đề về tâm tư, nguyện vọng của CBCS, đoàn viên, hội viên liên quan đến công tác tổ chức, biên chế của Công an xã; chế độ chính sách, học tập, đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ của CBCS Công an xã; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận và chia sẻ những khó khăn mà CBCS Công an xã và cán bộ, đoàn viên, hội viên đang gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đại tá Tràng cũng mong muốn thời gian tới CBCS Công an xã và cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm đối với Công an xã. Trong đó, thống nhất nhận thức Công an xã là đầu mối tiếp xúc trực tiếp giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Ngoài ra, phải xác định đây là lực lượng tiên phong, đi đầu thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Từ đó, phải hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của lực lượng công an cấp xã. Cạnh đó, kịp thời phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng và biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả. Ưu tiên quy hoạch, đề xuất bổ nhiệm cán bộ, chiến sĩ Công an xã có năng lực đảm nhiệm các chức vụ cao hơn.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã trao hai Giấy khen cho cán bộ Công an xã Long Trị (thị xã Long Mỹ) đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Đồng thời, tặng 10 phần quà cho CBCS Công an xã và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành việc bố trí tất cả các xã, thị trấn đủ tám biên chế Công an chính quy trở lên, sớm 2 năm so với quy định của Đảng ủy Công an Trung ương và kế hoạch của Bộ Công an.

