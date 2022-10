Lãnh đạo thế giới chúc mừng và cổ vũ tân thủ tướng Anh Rishi Sunak

(PLO)- Ông Rishi Sunak nhận được những lời chúc mừng, động viên, cổ vũ từ nhiều lãnh đạo thế giới khi ông chuẩn bị đảm nhận vị trí thủ tướng tiếp theo của Anh.

Ngày 24-10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter: “Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến ông Rishi Sunak! Khi ông trở thành thủ tướng Anh, tôi mong muốn hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong các vấn đề toàn cầu và thực hiện khuôn khổ quan hệ Anh - Ấn Độ đến năm 2030”. Ngoài ra Thủ tướng Modi cũng gửi lời chúc mừng ngày lễ Diwali truyền thống của Ấn Độ đến ông Sunak - nhà lãnh đạo Anh gốc Ấn đầu tiên.

Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm lễ Diwali tại Nhà Trắng ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Chúng tôi nhận được thông tin ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng Anh. Điều này thật đáng kinh ngạc và là một cột mốc mang tính đột phá”.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ liên lạc với ông Sunak trong vài ngày tới để chúc mừng tân thủ tướng và thảo luận quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif chia sẻ trên Twitter: “Xin chúc mừng ông Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và thủ tướng tiếp theo của Anh. Tôi mong muốn được hợp tác với ông Sunak để thúc đẩy các lợi ích chung và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác Pakistan-Anh”.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu - ông Charles Michel, đã đăng tweet chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Anh vào tối 24-10, ông nhấn mạnh rằng Brussels và London phải cùng nhau đối mặt với những thách thức chung.

“Làm việc cùng nhau là cách duy nhất để vượt qua những thách thức chung và mang lại sự ổn định” - ông viết.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu - bà Roberta Metsola cho biết cơ quan này cam kết có “mối quan hệ mạnh mẽ và mang tính xây dựng với Anh”.

“Vào thời điểm có nhiều thách thức to lớn, châu Âu cần sự ổn định về chính trị và kinh tế” - bà nói thêm.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã gửi “lời chúc mừng chân thành” tới ông Sunak trên Twitter. Ông nói thêm: “Tôi mong muốn được hợp tác với ông ấy để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ lâu dài, tuyệt vời giữa [Hà Lan và Anh] và sát cánh cùng nhau ở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Cùng ngày, Thủ tướng Ireland - Micheal Martin đăng trên Twitter: “Xin chúc mừng ông Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ. Tôi mong được làm việc với ông về các vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đối mặt trên hòn đảo này cũng như trên toàn cầu”.

Lãnh đạo Úc và New Zealand đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến ông Sunak.

Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers ngày 25-10 đã gọi ông Sunak là một người bạn tuyệt vời của Úc và ca ngợi tầm quan trọng của việc Anh sắp có thủ tướng đầu tiên là người gốc Á.

Phó Thủ tướng New Zealand - ông Grant Robertson gọi nhà lãnh đạo mới của Anh là “người bạn tốt của New Zealand”, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng ông Sunak sẽ giúp thiết lập một hiệp định thương mại tự do giữa Anh và New Zealand.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa chúc mừng ông Sunak nhưng Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine - ông Oleksandr Kornienko nói: “Xin chúc mừng người dân Anh đã ổn định trở lại về chính trị sau một giai đoạn ngắn gặp phải sóng gió”.

Ông Sunak dự kiến ​​sẽ diện kiến Vua Charles III vào ngày 25-10. Sau đó, ông sẽ là người da màu đầu tiên chính thức đảm nhiệm cương vị thủ tướng Anh.

Vừa được chọn làm thủ tướng Anh, ông Sunak cam kết ‘ổn định và thống nhất’ đất nước (PLO)- Thủ tướng sắp tới của Anh - ông Rishi Sunak tuyên bố sẽ mang lại “sự ổn định và thống nhất” cho nước Anh trong giữa bối cảnh đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế - chính trị.

THẢO VY