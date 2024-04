Lãnh đạo tình báo quân đội Israel từ chức vì không biết trước vụ tấn công của Hamas làm 1.200 người chết 22/04/2024 17:52

Ngày 22-4, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo Thiếu tướng Aharon Haliva - Cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Israel sẽ từ chức. Ông Haliva từ chức chịu trách nhiệm trước việc Tổng cục Tình báo quân đội Israel thất bại trong thu thập thông tin tình báo dẫn đến việc không biết trước và ngăn chặn được cuộc tấn công của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) hồi tháng 10-2023 làm khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt sang Gaza làm con tin, theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết ông Haliva sẽ rời khỏi chức vụ sau khi người thay thế được bổ nhiệm.

Thiếu tướng Aharon Haliva - Cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Israel. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Sau vụ việc ngày 7-10-2023, tướng Haliva đã nhận trách nhiệm về những thất bại trong tình báo dẫn tới cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt cóc.

“Bây giờ, hơn nửa năm sau, cùng với việc bắt đầu các cuộc điều tra [nội bộ], tôi xin từ chức” - ông Haliva nói trong đơn từ chức.

Tướng Haliva nói thêm rằng: “Cục Tình báo dưới sự chỉ huy của tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã mang ngày đen tối đó theo mình kể từ đó, hàng ngày, hàng đêm".

Ông Haliva là quan chức cấp cao đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Israel nộp đơn từ chức vì vụ tấn công của Hamas vào Israel.

Các quan chức quốc phòng hàng đầu khác như lãnh đạo cơ quan an ninh Shin Bet và tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đã nhận trách nhiệm về những thất bại dẫn tới cuộc tấn công của Hamas.

Tuy nhiên, theo The Times of Israel, chưa có ai trong số đó thông báo ý định từ chức, mặc dù nhiều người dự kiến sẽ làm như vậy một khi tình hình an ninh ổn định trở lại.