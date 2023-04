Lật thuyền trên sông khiến 3 người mất tích

Ngày 20-4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan chức năng đang tìm kiếm ba nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Lô.

Khoảng một giờ cùng ngày, 7 người đi thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia làm nương rẫy. Khi đến đoạn Km9, Quốc lộ 2, thuộc thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, chiếc thuyền bất ngờ bị lật.

Bốn người may mắn thoát nạn, ba nạn nhân mất tích gồm: NVT (40 tuổi), TTH (38 tuổi), NVT. (53 tuổi), cùng sống ở xã Đạo Đức.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Đến 17 giờ cùng ngày, tung tích các nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

