Lật thuyền đánh cá, một người chết đuối

(PLO)- Phó ban tổ chức huyện ủy ở Quảng Nam tử vong do va chạm với ô tô chạy cùng chiều.

(PLO)- Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an TP.HCM đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn.

(PLO)- Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ đôi nam nữ cùng tang vật là thuốc lắc, ketamin, khẩu súng với hàng chục viên đạn.

29/01/2023 16:15

(PLO)- Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác một đại úy công an xã liên quan đến đoạn clip xôn xao mạng xã hội có nội dung “công an xã đánh dân…”.