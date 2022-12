Lật xuồng máy, 1 thanh niên mất tích trên sông Vàm Cỏ Tây

(PLO)- Một thanh niên khi chạy xuồng máy đi săn bắt chim cò thiên nhiên trên sông Vàm Cỏ Tây, không may gặp nước xoáy bị lật xuồng, mất tích.

Chiều 14-12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an huyện và gia đình vẫn đang tìm kiếm thanh niên mất tích trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn qua xã Phú Ngãi Trị.

Thông tin ban đầu, trưa 13-12, Trương Thành Bảo (20 tuổi, ngụ ấp Phú Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành) cùng anh ruột là Trương Thành Quốc (anh em sinh đôi với Bảo) chạy xuồng máy ven sông Vàm Cỏ Tây Trị để săn bắt chim cò.

Khi chạy qua đoạn cua thuộc xã Phú Ngãi gặp dòng nước xoáy, phương tiện bị lật úp chìm theo dòng nước.

Lúc này, Quốc thoát được ra ngoài, cố gắng bơi vào bờ để kêu cứu mọi người hỗ trợ. Riêng Bảo, do nước chảy xiết bị cuốn mất tích cùng phương tiện.

Nghe tiếng tri hô cầu cứu, người dân xung quanh chạy xuồng máy và dụng cụ để tìm kiếm cứu vớt, tuy nhiên do sông rộng, sâu, nước chảy xiết không tìm thấy nên nhanh chóng báo lực lượng công an để hỗ trợ.

HUỲNH DU