Lấy hóa đơn, người mua hàng trúng thưởng lên đến 185 triệu đồng

(PLO)- 14 người khi mua hàng lấy hóa đơn đã may mắn trúng giải hóa đơn may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 185 triệu đồng.

Ngày 31-10, Cục Thuế TP.HCM tổ chức Lễ trao thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” đối với các cá nhân, hộ kinh doanh đã may mắn trúng thưởng tại Chương trình quý 2-2023.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết chương trình bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý 2-2023, quay thưởng ngày 24-8-2023 có tổng số lượng hóa đơn gần 1,7 triệu hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện quay thưởng.

Cục Thuế TP.HCM đã quay số ngẫu nhiên và có được kết quả là 14 người may mắn trúng thưởng hoá đơn may mắn. Theo đó, giải nhất quý 2-2023, trị giá 50 triệu đồng may mắn thuộc về hộ kinh doanh ABBY Trần Anh Dũng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Cục phó Cục Thuế TP.HCM trao giải hóa đơn may mắn cho người trúng thưởng.

Ba giải nhì trị giá 20 triệu đồng mỗi giải. 5 giải ba, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải và 5 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải cũng đã tìm ra được chủ nhân may mắn.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, chủ cửa hàng mắt kính tại quận 3, TP.HCM cho biết ông rất bất ngờ khi nhận được thư thông báo trúng thưởng từ chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế. Việc người mua hàng yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật không chỉ giúp người mua hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng những giải có giá trị.

Ông Tâm mong muốn sắp tới cơ quan thuế sẽ thông tin chương trình “Hoá đơn may mắn” rộng rãi hơn để nhiều người dân biết được. Từ đó người dân mua hàng hoá sẽ có thói quen yêu cầu người bán hàng xuất hoá đơn điện tử khi thực hiện giao dịch. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc quản lý và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cũng cho biết với việc lập hóa đơn khi mua hàng, người tiêu dùng cũng sẽ đảm bảo được quyền lợi của bản thân khi xuất hiện các vấn đề trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa...

Khi người mua hàng may mắn trúng thưởng của chương trình thì người bán cũng có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh. Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn, người bán từ chối cung cấp hóa đơn cho người mua thì người mua hàng có thể phản ánh thông tin đến cơ quan thuế để được hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Song song với Chương trình “Hóa đơn may mắn”, ngành Thuế cũng đồng thời triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc với các cơ sở kinh doanh có mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng.

2 người mua thuốc trúng ‘hóa đơn may mắn’ 50 triệu đồng (PLO)- Khi mua hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng... người mua đều nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để tham gia dự thưởng "Hóa đơn may mắn".

QUANG HUY