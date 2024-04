Leo ban công vào nhà dân trộm tiền để đánh bạc 14/04/2024 11:47

(PLO)- An đã năm lần đột nhập vào nhà dân bằng cách leo qua ban công rồi trộm tiền, vàng, điện thoại di động, laptop...

Ngày 14-4, Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Lê Bình An, 35 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Bình An năm lần đột nhập vào nhà dân trộm tiền và nhiều tài sản có giá trị. Ảnh: VT

Thông tin cho biết thời gian gần đây, Lê Bình An đã gây ra bốn vụ trộm cắp trên địa bàn TP Tây Ninh và một vụ trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Hàng ngày, An lân la đến những khu vực dân cư để điều nghiên, quan sát. Sau khi đã nhắm được mục tiêu, An leo lên ban công các nhà cao tầng, đột nhập vào trong nhà trộm tiền và các tài sản tiền có giá trị như vàng, điện thoại di động, laptop...

Công an thu giữ nhiều tài sản mà An đã trộm của người dân ở Tây Ninh. Ảnh: VT

Cả năm vụ trộm nói trên, An đã lấy đi của người dân khoảng 200 triệu đồng và nhiều vật dụng có giá trị.

Cơ quan công an đã thu giữ năm điện thoại di động, một máy tính bảng, hai đồng hồ đeo tay, một xe gắn máy và một số đồ vật có liên quan trong vụ án.

Khai với công an, An cho biết do nợ nần và nghiện cờ bạc nên đã gây ra các vụ trộm tiền và các tài sản của người dân với cùng thủ đoạn.