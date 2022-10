Lo lắng, khổ sở vì chó thả rông

(PLO)- Bạn đọc cho rằng chính quyền cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng chó thả rông...

Sau bài phản ánh “Người dân khổ với tình trạng chó thả rông” của Pháp Luật TP.HCM, nhiều bạn đọc đã thể hiện sự quan tâm cũng như ý kiến của bản thân liên quan đến vấn đề này.

Một số bạn đọc cho rằng việc chó thả rông gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống.

Bạn đọc than phiền chó thả rông đi khắp nơi

“Trường hợp trong bài báo tương tự với trường hợp tôi gặp phải. Chung cư tôi ở được phép cho nuôi thú cưng. Tuy nhiên, không phải người nuôi nào cũng có ý thức, họ mặc cho những con chó phóng uế bừa bãi ở hành lang, cầu thang mà không dọn dẹp làm bốc mùi hôi thối, thu hút mấy con ruồi trông kinh tởm. Tôi lo sợ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và các hộ dân xung quanh” – bạn đọc Phương Đặng.

“Nơi tôi ở có một đoạn đường chỉ khoảng 20 mét nhưng có đến chục con chó thả rông, có con thì có chủ nhưng có con là chó hoang, chúng kéo thành bầy đàn làm người dân không dám đi qua đoạn đường này vì sợ bị cắn. Nhiều người lạ đến không biết câu chuyện này nên bị chó cắn là chuyện thường. Thậm chí chính bà chủ nhà cũng đã bị con chó của mình cắn 2 phát. Tôi thấy, những người bị cắn phải đi điều trị, tiêm phòng nhiều mũi, tốn nhiều tiền và mất thời gian, ảnh hưởng sức khỏe” – bạn đọc Lê Dung.

“Con gái tôi mỗi ngày đi bộ đến trường học, cháu không dám đi trong con hẻm gần nhà vì hẻm đó chó chạy đầy đường, có hôm đã bị sủa dọa cắn. May mà có chủ nhà chạy tới can thiệp kịp. Hiện tại, cháu phải đi đường vòng ra đường lớn để đến trường, vừa xa vừa nguy hiểm do xe cộ đông đúc. Mong chính quyền có biện pháp trị dứt điểm nạn chó thả rông” – bạn đọc TM.

Người dân đề xuất giải pháp cho tình trạng chó thả rông

“Bản thân tôi có nuôi chó, nhưng chưa bao giờ tôi thả rông để chó của mình gây ảnh hưởng người khác. Tôi cho rằng xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực xung quanh việc chó thả rông phần lớn là do ý thức của chủ. Chính quyền địa phương trước hết phải tuyên truyền ý thức nuôi động vật của người dân, cho họ thấy được hậu quả và trách nhiệm khi xảy ra những việc đáng tiếc” – bạn đọc Nhật Tiến.

“Theo tôi khi thấy bất kỳ trường hợp chó thả rông nào gây ảnh hưởng hoặc vi phạm nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Về phía cơ quan chức năng cần khoanh vùng phạm vi có khả năng vi phạm, thường xuyên kiểm tra, trích xuất camera để phát hiện, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, phải viết cam kết nếu tái diễn sẽ phạt thật nặng” – bạn đọc An Khương.

“Tôi được biết trước đây TP.HCM có các đội bắt chó thả rông, mà dạo này không hiểu sao không còn thấy các đội này hoạt động nữa. Hy vọng TP.HCM thành lập và hoạt động nhiều hơn các đội bắt chó thả rông này để người dân được yên tâm hơn” – bạn đọc Như Ý.

HUỲNH THƠ