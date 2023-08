Loạt nước phản ứng mạnh chuyện Nhật xả nước phóng xạ Fukushima ra biển

Hiện một loạt nước có biên giới với Nhật như Trung Quốc (TQ), Hàn Quốc, Triều Tiên đã phản ứng mạnh chuyện Nhật xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Trong đó Bắc Kinh rắn nhất với lệnh cấm nhập hải sản từ Nhật.

Ngày 24-8, Cơ quan Hải quan TQ đã chỉ trích Nhật về việc xả thải phóng xạ ra biển, gọi đó là “hành động vô trách nhiệm” và tuyên bố sẽ đình chỉ nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy sản từ Nhật.

“Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng TQ. Quyết định ngừng nhập khẩu thủy sản từ Nhật là biện pháp giúp tránh các rủi ro an toàn thực phẩm do nhiễm phóng xạ từ nước thải của nhà máy hạt nhân Fukushima” - Cơ quan Hải quan TQ lưu ý.

Trả lời phỏng vấn tại Tokyo ngày 24-8, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết thông qua các kênh ngoại giao, nước này đã gửi kháng nghị tới TQ kêu gọi Bắc Kinh hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản, theo hãng Kyodo News.

“Chúng tôi có những bằng chứng dựa trên khoa học cho thấy nước xả thải đã qua xử lý không nguy hiểm, TQ có thể cử chuyên gia tới Nhật để thảo luận và đánh giá về vấn đề này” - ông Kishida nhấn mạnh.

Ngoài TQ, những nước trong khu vực như Triều Tiên và Hàn Quốc cũng lên tiếng về hành vi xả nước thải hạt nhân ra biển của Nhật.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24-8 đã chỉ trích hành động trên của Nhật, cho rằng nó gây nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng an ninh và tương lai nhân loại. Bộ này cũng kêu gọi Nhật nên ngừng việc xả thải, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, giữa lúc nhiều nhóm dân sự và môi trường biểu tình phản đối hành động xả thải của Nhật, ngày 24-8, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo kêu gọi Nhật công bố thông tin về quá trình xả thải trong vòng 30 năm một cách minh bạch và rõ ràng, theo hãng tin Yonhap.

