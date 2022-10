Lời khai của nghi phạm giết người tình ở Huế rồi cướp tài sản

(PLO)- Đồng khai nhận do ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn nên ra tay sát hại chị O.

Chiều 12-10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra vụ án Đặng Văn Đồng (SN 1972, ở tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) sát hại người tình rồi cướp xe, điện thoại.

Trước đó, vào ngày 10-10, ngay khi nhận tin báo chị LTO (SN 1977, trú tại Hương Thọ, TP Huế) tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời cử cán bộ nhiều kinh nghiệm tham gia phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng cảnh sát hình sự bước đầu phác họa được chân dung kẻ gây án và đường chạy trốn.

Các tổ công tác lập tức lên đường trong đêm, hành trình truy bắt qua nhiều tỉnh thành Quảng Nam, TP Đà Nẵng.

Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế đã bắt được khi Đồng đang lẫn trốn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan điều tra, Đồng khai nhận có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân nên vào ngày 8-10 từ Bình Phước ra Huế. Tại đây, do ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn, Đồng đã ra tay sát hại chị O.

Sau khi gây án, Đồng nhanh chóng tẩu thoát, tìm đường chạy trốn vào Nam thì bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế truy bắt.

NGUYỄN DO