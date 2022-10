Sát hại người yêu rồi lấy điện thoại, xe máy bỏ trốn

(PLO)- Sau khi tấn công người yêu bằng hàng chục nhát dao, Đồng lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân chạy từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Nam thì bị bắt.

Trưa 12-10, Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) bắt nghi phạm Đặng Văn Đồng (50 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) theo thông báo truy tìm của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, ngày 10-10, Minh dùng dao tấn công người yêu (sinh sống ở phường Hương Thọ, TP Huế) hàng chục nhát dao vào vùng ngực và cổ. Sau đó, Minh lấy điện thoại, xe máy của người yêu tẩu thoát.

Xác minh vụ việc, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát thông báo truy tìm, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an thị xã Điện Bàn đã triển khai lực lượng truy xét nghi phạm.

Trưa 12-10, xác định nghi phạm Đồng đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn khối phố Tứ Câu (phường Điện Ngọc) nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, nghi phạm Đồng khai nhận, sau khi gây án đã lấy xe máy của người yêu theo quốc lộ 1 vào TP Đà Nẵng, vừa vào đến thị xã Điện Bàn trưa 12-10 thì bị bắt.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang làm thủ tục bàn giao nghi phạm Đồng cho Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xử lý theo thẩm quyền.

Bị can trốn truy nã 31 năm về tội giết người bị bắt giữ (PLO)- Sau khi vũ phu với vợ, Dần mang dao đi sát hại một người đàn ông rồi trốn truy nã.

THANH NHẬT