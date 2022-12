Lời khai của thanh niên tưới xăng đốt tình địch và bạn gái cũ

(PLO)- Công an huyện Đức Hòa, Long An đang điều tra một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến nữ sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

08/12/2022 10:41

(PLO)- Sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo tìm người bị hại trong vụ án.