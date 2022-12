Long An: 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động hết công suất

Ngày 29-12, Sở GTVT tỉnh Long An đã có công văn 6334 chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, quy định và đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện. Theo đó, Sở GTVT Long An đề nghị Lãnh đạo các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tổ chức thực hiện nhiều nội dung.

Cụ thể, các đơn vị phải thực hiện đúng quy trình, quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhằm đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện theo hướng đảm bảo đúng quy định nhưng nhanh và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới khi không có lý do chính đáng hoặc không được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Khuyến khích các Trung tâm thực hiện niêm yết công khai các nội dung hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam dưới dạng bảng thông báo nền bảng trắng hoặc xanh, chữ mầu xanh hoặc trắng (hoặc bảng điện tử), vị trí treo dễ thấy, dễ đọc tại khu vực chờ làm thủ tục kiểm định; thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông để người dân và doanh nghiệp nắm được; khuyến cáo rõ chủ phương tiện cần chủ động đăng ký lịch kiểm định...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 2 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với 5 dây chuyền phục vụ nhu cầu kiểm định cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 1 trung tâm của doanh nghiệp (Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6202D) và 1 trung tâm thuộc Sở GTVT (Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6201S).

Từ ngày 19-12 đến nay, lượng phương tiện xe cơ giới đến kiểm định tại 2 trung tâm này tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Cục đăng kiểm Việt Nam, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã bố trí làm thêm giờ và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện.

Thời gian làm việc của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62.01S bắt đầu từ 6 giờ 30 phút. Thời gian làm việc của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-02D bắt đầu từ 7 giờ. Thời gian nghỉ trưa khoảng 30 phút. Cả 2 trung tâm đều làm đến khoảng 19 giờ để giải quyết hết số lượng phương tiện đã hẹn.

Tuy nhiên, công suất hoạt động của 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động không thể đáp ứng được nhu cầu. Hiện tại, công suất hoạt động của cả 2 trung tâm tối đa chỉ 370 xe/ ngày. Trong đó Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-02D không quá 140 xe, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6201S không quá 230 xe.

Để tránh việc dừng chờ, ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm, các đơn vị đã đưa ra các giải pháp giảm tải. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62.01S đã có giải pháp cho chủ xe nộp hồ sơ kiểm định trước 1 ngày

Cụ thể từ 15 giờ ngày hôm trước, đơn vị sẽ nhận hồ sơ kiểm định ngày hôm sau (khoảng 200 xe), đồng thời phát số thứ tự để chủ xe sắp xếp thời gian.

Đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-02D, thực hiện phát số thứ tự từ 5 giờ 30 phút, hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định. Để bảo đảm trật tự trước khu vực Trung tâm đăng kiểm, các trung tâm bố trí thêm bảo vệ, nhân viên để hướng dẫn vị trí đỗ phương tiện, phân luồng phương tiện vào kiểm định.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Trần Thiện Trúc, trước vụ việc sai phạm xảy ra ở Trung tâm đăng kiểm 62-03D đóng tại huyện Đức Hòa, Sở GTVT tải đã có văn bản yêu cầu 2 trung tâm còn lại phải duy trì chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới, thực hiện kiểm định phương tiện đúng quy trình, quy định.

Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, phòng ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

(PLO)- Sau khi nhiều đơn vị đăng kiểm ở TP.HCM bị tạm dừng hoạt động do sai phạm thì hơn một tuần qua tại Long An đã xuất hiện tình trạng ùn ứ, do dồn nhiều phương tiện đến để đăng kiểm.