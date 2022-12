Sau TP.HCM, Đồng Nai, đến lượt Long An quá tải đăng kiểm

(PLO)- Sau khi nhiều đơn vị đăng kiểm ở TP.HCM bị tạm dừng hoạt động do sai phạm thì hơn một tuần qua tại Long An đã xuất hiện tình trạng ùn ứ, do dồn nhiều phương tiện đến để đăng kiểm.

Ghi nhận của PLO sáng 27-12, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62.01S (phường 5, TP Tân An), lượng phương tiện xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định. Anh Nguyễn Văn Phương (huyện Thủ Thừa) cho biết, dù từ chỗ anh đến trung tâm đăng kiểm chỉ 5 km nhưng anh phải đi từ 3 giờ sáng để tranh thủ xếp hàng vì lượng người đến đăng kiểm xe quá đông. "Trước đây, thủ tục đăng kiểm chỉ gói gọn trong 1 giờ đồng hồ là xong, nhưng hiện nay số lượng đông gấp mấy lần. Xe sắp hết hạn đăng kiểm nên tôi tranh thủ vì sợ không đăng kiểm kịp sẽ bị phạt"- anh Phương chia sẻ. Theo chia sẻ của lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62.01S, trước đây, mỗi ngày Trung tâm kiểm định từ 100 đến 120 xe, thế nhưng những ngày qua lượng xe tăng đã lên 300 chiếc/ngày. Do đó, nhân viên phải tăng thời gian làm việc lên 12 tiếng/ngày, nhưng chỉ đáp ứng tối đa được 200 phương tiện, lượng xe tồn đọng trong ngày là rất nhiều. Mặt khác, mỗi ngày Trung tâm còn phải tốn nhiều thời gian để xử lý trên, dưới 30 phương tiện bị sai hồ sơ và khối lượng, chủ yếu là các phương tiện từ nơi khác đến đăng kiểm. Ông Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62.01S (Sở GTVT Long An) cho biết những xe sai hồ sơ làm mất thời gian của đăng kiểm viên, ngoài việc đăng kiểm bình thường, thì kỹ thuật còn phải tra cứu, đối chiếu cơ sở dữ liệu nên rất mất thời gian. Mấy hôm nay lực lượng bảo vệ túc trực bên ngoài để sắp xếp xe, Thanh tra giao thông và CSGT cũng hỗ trợ giúp giữ gìn trật tự, đậu xe được gọn gàng hơn. Tại trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-02D (thị trấn Bến Lức) tình trạng cũng không hơn gì so với trung tâm 62.01S khi lượng xe đăng kiểm rất đông, xếp hàng từ ở trong trung tâm kéo dài ra cặp theo tuyến quốc lộ 1. Ông Lê Văn Viên, Chánh Thanh tra Sở GTVT Long An cho biết thanh tra Sở sẽ tăng cường công tác quản lý, vi phạm của các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Long An, để ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi làm sai lệch kiểm định của phương tiện giao thông đường bộ theo NĐ100. Đồng thời xử lý các vi phạm như thay đổi kích thước thùng xe không đúng thiết kế, không phù hợp với quy chuẩn và thông báo kết quả thanh tra đến Cục Đăng kiểm để làm tốt công tác này trong thời gian tới. Long An hiện có 3 trung tâm đăng kiểm, trong đó Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62.01S trực thuộc Sở GTVT, còn 2 trung tâm tư nhân tại huyện Bến Lức và Đức Hoà. Trước vụ việc sai phạm xảy ra ở trung tâm 62-03D huyện Đức Hoà, Sở GTVT Long An đã yêu cầu các Trung tâm còn lại phải duy trì chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới, thực hiện kiểm định phương tiện đúng quy trình, quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, phòng ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu không để ách tắc, chậm trễ kiểm định (PLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới khi gặp rắc rồi phải gọi ngay cho Cục, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc, chậm trễ trong việc kiểm định phương tiện cho người dân. HUỲNH DU