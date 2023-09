Long An: 409 trẻ mồ côi có “mẹ đỡ đầu” chăm sóc

(PLO)- Long An có 409 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu, trong đó có 35 trẻ em mồ côi vì COVID-19.

Ngày 20-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức họp mặt, biểu dương mẹ đỡ đầu và trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2023.

Các bé mồ côi và mẹ đỡ đầu tham dự hội nghị. Ảnh: HD

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An, bà Đặng Thị Ngọc Mai cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.249 trẻ mồ côi, trong đó có 135 trẻ mồ côi do COVID-19 và 1.114 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác.

Qua 3 năm thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã kết nối, đến tháng 7-2023 được 305 “mẹ đỡ đầu”, trong đó 221 “mẹ đỡ đầu” trực tiếp và 84 “mẹ đỡ đầu” gián tiếp cùng chung tay nuôi dưỡng 409 trẻ mồ côi.

Trong số 409 trẻ mồ côi đang được các mẹ nuôi dưỡng thì có đến 135 trẻ mồ côi do COVID-19. Tất cả các trẻ được các “mẹ đỡ đầu” nuôi dưỡng cho đến khi tròn 18 tuổi.

Để trẻ cảm nhận được sự yêu thương, san sẻ, các “mẹ đỡ đầu” đã đưa 246 trẻ đến trường trong ngày khai giảng năm học mới; vận động xã hội hóa hỗ trợ tập, sách, dụng cụ học tập, đồng phục, xe đạp…cho hơn 786 trẻ; hỗ trợ học phí và đề nghị giảm học phí cho 96 trẻ; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 97 trẻ; thường xuyên thăm hỏi và tặng trên 3.000 phần quà nhu yếu phẩm cho trẻ; tạo điều kiện cho 890 trẻ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí nhân ngày Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi 1-6, ngày gia đình Việt Nam; vận động và trao 86 sổ tiết kiệm và hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho 269 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, để các trẻ yên tâm đến trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao tặng quà cho trẻ mồ côi và mẹ đỡ đầu. Ảnh:HD

Tổng kinh phí thực hiện chương trình, hỗ trợ cho trẻ mồ côi do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An triển khai đến nay là trên 5,9 tỷ đồng.

Với ý nghĩa nhân văn của chương trình “mẹ đỡ đầu”, ở đâu có trẻ mồ côi ở đó có “mẹ đỡ đầu”, trong thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tiếp tục kết nối, vận động nguồn lực, giám sát việc thực hiện chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ, đảm bảo điều kiện để trẻ được hưởng các quyền lợi hợp pháp, chính đáng, không làm thất thoát và sử dụng sai mục đích các nguồn lực hỗ trợ, không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau và phát triển toàn diện.

MC Đại Nghĩa ủng hộ quỹ hỗ trợ cho hơn 280 trẻ em mồ côi (PLO)- Sau 10 ngày phát động, các ngôi sao và cộng đồng đã gây quỹ được 350 triệu đồng tiền mặt cùng 2.000 chiếc áo, quần đã qua sử dụng tại 81 hộp Mottainai trên toàn quốc.

HUỲNH DU