(PLO)-Cảnh sát ập vào quán karaoke Sting ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phát hiện 38 người dương tính với chất ma túy.

Sáng 19-9, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, cho biết đã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18-9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An chủ trì phối hợp Công an huyện Đức Hoà bắt quả tang Phan Phúc Vinh (21 tuổi, xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, là nhân viên quán Karaoke Sting) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại Phòng số 2, quán Karaoke Sting, thuộc ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà.

Hiện trường nơi nhóm người sử dụng ma túy. Ảnh: CA

Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trong người của Vinh 8 viên nén màu hồng, một túi nylon bên trong có tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy-PV).

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang tại 5 phòng khác của quán Karaoke Sting có 22 nam, 11 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng thu giữ 8 gói nylon bên trong có tinh thể màu trắng, 7 viên nén màu hồng, 5 đĩa bằng sứ có chứa tinh thể màu trắng (những người này khai là ma túy).

Ngoài ra, lực lượng còn thu giữ một xe ô tô, 16 xe mô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra có 41 người trong quán Karaoke, qua test nhanh, có 38 người dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý./.

DƯƠNG KHÔI