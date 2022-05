Long An có trên 900 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu

Các mặt hàng xuất khẩu đa dạng như gạo, hạt điều, thủy sản, thanh long, chanh không hạt, sản phẩm dệt may, sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị nông nghiệp…

Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 6,15 tỉ USD, tăng hơn 0,8% so với cùng kỳ, đạt gần 93,2% so với kế hoạch. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu hiện nay dệt may chiếm 25,4%, giày dép chiếm 17,6%, cơ khí - sắt thép – acquy - điện tử chiếm 14,2%, nông lâm thủy sản chiếm 12,2%...

Thị trường xuất khẩu không ngừng mở rộng, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có mặt trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ; chất lượng sản phẩm xuất khẩu được cải thiện và nâng cao tính cạnh tranh.

Nhằm từng bước tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa khu vực và thế giới, trong thời gian tới, các ngành chuyên môn tỉnh Long An sẽ tăng cường công tác dự báo, phổ biến kịp thời thông tin về thị trường nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, khai thác có hiệu quả các thị trường, xây dựng thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp.

