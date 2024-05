Long An: Công nhân lo ngại lừa đảo trên không gian mạng 13/05/2024 20:47

Chiều ngày 13-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khoá XV nhiệm kỳ 2021- 2026 đã có buổi hội nghị tiếp xúc cử tri với 300 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Lê Thị Song An báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri với 300 công nhân lao động. Ảnh:HD

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri là công nhân lao động (CNLĐ) có nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo đó, CNLĐ kiến nghị tỉnh, Trung ương cần có thêm những chính sách mới nhằm hỗ trợ CNLĐ, giúp nâng cao đời sống; có giải pháp giải quyết những hạn chế trong giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh, giúp nâng cao tay nghề cho CNLĐ trong thời gian tới.

Công nhân, lao động có nhiều kiến nghị về tình trạng nguy cơ thất nghiệp. Ảnh:HD

Các cử tri có ý kiến về nhiều vấn đề, như: công nhân bị giảm giờ làm, giảm lương và có nguy cơ bị thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa, giá nhà đất khá cao so với thu nhập thấp của công nhân nên cần chính sách hỗ trợ, quyền lợi của người lao động bị xâm phạm do nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm, doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn…

Nhiều cử tri cũng kiến nghị mức lương của công nhân lao động hiện nay thấp, chưa đủ trang trải các chi phí phát sinh trong cuộc sống, mức tăng thường không theo kịp tốc độ tăng giá của thị trường nên đời sống công nhân lao động còn nhiều khó khăn.

Công nhân Trần Văn Tý (huyện Cần Đước) quan tâm về chính sách tiền lương của công nhân, lao động. Ảnh: HD

Công nhân quan tâm về nhà ở xã hội và mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm, xem xét, có chính sách cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp để mua nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Công nhân, lao động còn phản ánh nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi xưng danh là cán bộ với nội dung thông tin về khóa số điện thoại, thông báo trúng thưởng, nâng cấp căn cước công dân, vay tiền online, việc nhẹ lương cao gây lo lắng, hoang mang,... Theo đó, công nhân lao động đề nghị, các cấp lãnh đạo cần có những giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên nhằm bảo vệ người dân, trong đó có CNLĐ.

Anh Nguyễn Minh Tuấn ý kiến về vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: HD

Anh Nguyễn Minh Tuấn, công ty Thắng Hưng (huyện Bến Lức) cho biết : “Thời gian qua công nhân chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi xưng danh là cán bộ, với nội dung thông tin về khóa số điện thoại, thông báo trúng thưởng, nâng cấp căn cước công dân, vay tiền online, việc nhẹ lương cao….gây lo lắng, hoang mang trong công nhân lao động. Đề nghị các cấp lãnh đạo có những giải pháp nào để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên nhằm bảo vệ người dân, trong đó có công nhân lao động chúng tôi”.

Lý giải vấn đề này, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết thời gian qua có rất nhiều vụ việc lừa đảo trên không gian mạng bằng các phương thức thủ đoạn như: giới thiệu việc làm để nhận hoa hồng bằng cách kêu nạp tiền tài khoản, giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo có nợ xấu ngân hàng, đường dây ma túy, rửa tiền, thông qua hội nhóm đầu tư cổ phiếu… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Văn Công Minh trả lời những ý kiến của công nhân về nạn lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh:HD

“Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thông qua báo đài, các bản tin an ninh trật tự để người dân nắm biết tình hình trên địa bàn và có biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm này.

Phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động trên không gian mạng. Đối với nhân dân công an tỉnh đề nghị công dân đảm bảo thông tin cá nhân không công khai ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, số điện thoại tài khoản ngân hàng… không công khai trên mạng xã hội, đảm bảo tuyệt đối thông tin tài khoản cá nhân để tránh mục đích lừa đảo. Khi có giả danh cơ quan chức năng cần điện thoại ngay đến công an địa phương gần nhất để thông báo vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời ” - ông Minh nói.

Ngoài ra, CNLĐ còn bức xúc tình trạng một số doanh nghiệp đóng cửa, nợ lương, nợ BHXH và cho CNLĐ sản xuất nghỉ việc nhưng vẫn duy trì đóng BHXH cho một số cán bộ nhân sự dẫn đến những bất cập về vấn đề BHXH.

Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của công nhân, lao động thuộc thẩm quyền. Ảnh:HD

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những ý kiến của cử tri công nhân lao động. Ảnh: HUỲNH DU

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết và thông báo kết quả đến cử tri theo đúng quy trình, quy định.

Dịp này, 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được nhận quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.