Long An: Khẩn trương khắc phục điểm sụt lún ở Đường tỉnh 826C kết nối TP.HCM 20/09/2024 11:04

(PLO)- Các ngành chức năng tỉnh Long An đang khẩn trương khắc phục điểm bị nứt, sụt lún trên Đường tỉnh 826C để sớm đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực.

Ngày 20-9, thông tin từ Sở GTVT Long An cho biết, hiện Sở đang phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Long An khẩn trương xử lý điểm bị nứt, sụt lún trên Đường tỉnh 826C.

Đoạn bị nứt, sụt lún trên Đường tỉnh 826C. Ảnh: HD

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, Đường tỉnh 826C là tuyến đường huyết mạch kết nối huyện Nhà Bè (TP.HCM), khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc với Cảng Quốc tế Long An. Mỗi ngày, tuyến đường này có hàng nghìn phương tiện lưu thông. Do đó, các ngành và địa phương quyết tâm trong tháng 10-2024 sẽ khắc phục xong tình trạng sụt lún, đảm bảo an toàn để phục vụ cho việc đi lại tại đây.

Công trình thi công khắc phục đoạn bị nứt, sụt lún ở đường tỉnh 826C. Ảnh: HD

Trước đó, ngày 17-7, đoạn Đường tỉnh 826C đoạn qua địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 200 m, trong đó gần 140 m bị lún sâu.

Những vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 200 m. Ảnh: HD

Tại hiện trường, nhiều vết nứt rộng khoảng 50 cm, có điểm rộng khoảng 1 m, sâu hơn 1 m, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông, khu vực này đã được địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế lưu thông. Hiện chỉ có xe máy, người đi bộ được lưu thông hạn chế qua đây.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo qua khu vực. Ảnh: HD

Cùng với đó, lực lượng công an, dân phòng xã Phước Lại túc trực tại hai đầu khu vực sụt lún để hướng dẫn phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân sụt lún, nứt mặt đường do nền đất yếu. Ngoài ra, khi thi công đóng cừ kè sạt lở bờ sông Cần Giuộc đã gây ảnh hưởng.

Những vết nứt, sụt lún đang được khẩn trương khắc phục. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết dự án kè chống sạt lở bờ sông Cần Giuộc dài gần 1 km với tổng mức đầu tư 130 tỉ đồng. Công trình được khởi công đầu tháng 7, hoàn thành cuối năm 2024.

Hiện các nhà thầu đã thi công đạt khoảng 50% khối lượng, giải ngân khoảng hơn 60 tỉ đồng. Trước tình hình sụt lún, nứt mặt Đường tỉnh 826C, đơn vị thi công đã phải gia cố thêm lớp cừ Larsen để giảm tải trọng từ đường cũng như giảm tải cho kè bêtông, bảo đảm an toàn, không sụp lún trong quá trình thi công.

Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp khảo sát tại điểm sạt lở trên Đường tỉnh 826C. Ảnh: HD

Trước đó, ngày 13-9, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp khảo sát tại điểm sạt lở trên Đường tỉnh 826C.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được yêu cầu ngành Giao thông và ngành Nông nghiệp cần phối hợp khắc phục triệt để tình trạng sạt lở. Đồng thời yêu cầu ngành Nông nghiệp cần bổ sung, gia cố điểm sạt lở bằng lớp cừ Larsen vào dự án để bảo đảm tình trạng sạt lở không lan rộng. Tập trung triển khai thi công hoàn thành dự án dự án phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa người dân.