Long An: Khởi tố nhóm cho vay với lãi suất tới 360%/năm 27/07/2024 08:48

Sáng ngày 27-7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy (36 tuổi), Bùi Hồng Quân (27 tuổi, cùng thường trú TP Hà Nội, hiện ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) và Trần Thị Y Bình (22 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an tỉnh Long An phát hiện nhóm người trên có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Hai bị can Huy và Quân tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngày 19-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an các huyện Bến Lức, Châu Thành, TP Tân An mời làm việc với bốn người gồm: Huy, Quân, Bình và T.T.N (28 tuổi, thường trú TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hiện ngụ xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, công an thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Theo đó, nhóm của Huy đã cho nhiều người vay, với số tiền mỗi lần từ 2-150 triệu đồng, lãi suất từ 120% - 360%/năm.

Riêng trong hai ngày 16 và 17-7, có 118 khoản vay/103 người vay, với tổng tiền cho vay là hơn 1,26 tỉ đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 271 triệu đồng.

Bị can Trần Thị Y Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự cũng mời làm việc 18 người vay tiền của nhóm do Huy cầm đầu, với tổng tiền vay là hơn 1,6 tỉ đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của Huy, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 1,187 gram chất ma túy Ketamin. Huy khai nhận đã mua qua ứng dụng Telegram vào ngày 14-7 với giá 1 triệu đồng để sử dụng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã bàn giao những người liên quan và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bến Lức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.