Bắt ổ cá độ bóng đá, lòi ra 2 người cho vay lãi nặng 15/07/2024 17:00

(PLO)- Sau khi bắt ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, công an mở rộng điều tra và tìm ra hai người cho các "con bạc" này vay với lãi suất 108%/năm.

Chiều 15-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngô Công Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Theo đó, Công an huyện Nam Đàn phát hiện ổ nhóm thường xuyên tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, nhất là vào mùa Euro 2024.

Sau thời gian theo dõi, công an đã bắt giữ Trần Văn Quang (35 tuổi, ngụ xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) là người thường xuyên cấp tài khoản cá độ bóng trên địa bàn các xã Nam Anh, Nam Xuân (huyện Nam Đàn).

Đồng thời, công an bắt giữ Nguyễn Văn Hải (35 tuổi), Hồ Việt Trung (32 tuổi) - cùng ngụ xã Nam Anh); Nguyễn Tấn Tài (33 tuổi), Nguyễn Hữu Sơn (31 tuổi), Nguyễn Hữu Luận (31 tuổi) - cùng trú xã Nam Xuân. Những người này có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Trần Văn Quang bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đàn tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Hải (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Trung (33 tuổi, cùng ngụ xã Nam Anh). Hải và Trung có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bạc trực tuyến qua ứng dụng Sunwin.

Công an huyện Nam Đàn thu giữ tang vật gồm 13 điện thoại di động, hai máy tính xách tay.

Từ vụ bắt nhóm cá độ bóng đá này, công an tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ Ngô Công Vinh (31 tuổi) và Hồ Viết Việt (35 tuổi, cùng ngụ xã Nam Anh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu, công an làm rõ Vinh và Việt đã cho một số người có hành vi đánh bạc nêu trên vay tổng số tiền hơn 700 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108%/năm, thu lợi bất chính số tiền 76 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.