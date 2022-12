Long An mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư

(PLO)- Long An mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tất cả lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu .

Ngày 8-12, tại tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Long An năm 2022.

Hiện nay, Hàn Quốc đang duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, với trên 80 tỉ USD tính đến tháng 9-2022. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đứng thứ hai trong các nước cung cấp ODA cho Việt Nam với 2,7 tỉ USD từ năm 2012-2020 và đứng thứ ba về thương mại, với kim ngạch thương mại song phương ngày càng tăng trong các năm gần đây bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, hướng đến mục tiêu 100 tỉ USD trong năm 2023 và 150 tỉ USD vào năm 2030.

Riêng tại Long An, Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ 2 trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đăng ký trên 870 triệu USD. Điều này, minh chứng rằng môi trường đầu tư của Long An đã thật sự tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, Hội nghị cho thấy những tín hiệu tích cực là Long An sẵn sàng chào đón làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Long An. Hy vọng sau Hội nghị, từ các dự án đầu tư và ký kết hợp tác cụ thể, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai địa phương gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào thị trường của nhau.

Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy Long An cũng nhấn mạnh, tỉnh Long An luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xác định rõ thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh.

Trong buổi sáng cùng ngày, tại TP Quảng Nam cũng đã diễn ra buổi gặp gỡ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam – Hàn Quốc. Mục đích tổ chức diễn đàn năm nay nhằm đánh giá về tình hình khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu và thảo luận các phương án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp SMEs Hàn Quốc cùng mở rộng thương mại, phát triển chung tại Việt Nam trong tương lai.

Theo bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đơn vị xúc tiến đầu tư cho tỉnh Long An vào thị Hàn Quốc trong sự kiện lần này cho biết, khả năng các doanh nghiệp phải đối diện với khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát tăng cao đi cùng với những dự báo về suy giảm tăng trưởng trên toàn cầu.

Bà Phương cũng nhận định Việt Nam với chi phí lao động hợp lý cùng các nỗ lực trong hiệp định thương mại song phương, sẽ là sự lựa chọn phù hợp với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời điểm này và dài hạn.

Theo bà Phương, tỉnh Long An được xem là một điểm đến giàu tiềm năng của các nhà đầu tư Hàn Quốc, là địa phương nổi bật thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn mà nổi bật là các thỏa thuận hợp tác giữa SAIGONTEL, Công ty Cổ phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam cùng tổ hợp các nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Long An- trong lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ, văn hoá và thương mại dịch vụ.

HUỲNH DU