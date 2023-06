Long An phát động đợt 'hiến kế xây dựng quê hương'

(PLO)- Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương” nhằm tìm những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Long An.

Ngày 26-6, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động 'Cử tri hiến kế xây dựng quê hương'. Cuộc vận động với chủ đề: 'Long An: Giàu mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn – văn minh; Chính quyền: trong sạch – vững mạnh'.

Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” nhằm tập hợp các hiến kế về ý tưởng, giải pháp thuộc một trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người...

Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Đây là Cuộc vận động lần đầu tiên được tỉnh Long An tổ chức với quy mô lớn, nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp Nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

Cuộc vận động cũng để khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, lòng yêu quê hương, sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của người dân vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Những hiến kế, đóng góp đó sẽ là nguồn tư liệu có giá trị rất cao, do xuất phát từ thực tiễn phong phú, sinh động của cuộc sống - là kết tinh của những kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn của các tầng lớp Nhân dân; thể hiện sinh động “Ý Đảng - Lòng Dân”, với một quyết tâm chung vì sự phát triển nhanh và vững bền của quê hương Long An.

"Cuộc vận động góp phần hiện thực hóa khát vọng “Đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI đã đề ra”, ông Được chia sẻ.

Cuộc vận động tổ chức từ năm 2023 và sẽ đánh giá để duy trì và phát huy thường xuyên hằng năm trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ý tưởng, giải pháp hiến kế là các bài viết, công trình, đề tài, đề án, tác phẩm có tính sáng tạo, đột phá, khả thi, hiệu quả. Bên cạnh đó, các hiến kế phải chưa từng được tham gia, đoạt giải tại các cuộc thi khác.

Thời gian tiếp nhận sản phẩm hiến kế từ nay đến ngày 30-11-2023, nộp trực tiếp tại Phòng Thông tin - Dân nguyện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, theo địa chỉ: số 28 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An (nộp tại) hoặc gửi vào email: dbnd@longan.gov.vn.

HUỲNH DU