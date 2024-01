Long An: Trao tặng trên 27.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Sáng 22-1, tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường 1, TP Tân An, Long An, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT Long An và cửa hàng Honda Phát Tiến Bến Lức, tổ chức trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh khối lớp 1 và phổ biến kiến thức ATGT cho học sinh của trường.

Ban ATGT tỉnh Long An trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Chương trình đã trao 224 mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1. Đồng thời, hướng dẫn các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách và tư thế ngồi trên xe máy, xe đạp an toàn cho các em học sinh; hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho hơn 120 phụ huynh học sinh, giáo viên...

Các em học sinh chăm chú nghe hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách

Được biết, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc được triển khai trong năm học 2023 - 2024 trên 2 triệu mũ bảo hiểm sẽ được trao tặng các em học sinh.

Các em học sinh thực hành cách đeo mũ bảo hiểm cho đúng, an toàn.

Tại tỉnh Long An, đến nay đã có trên 27.146 mũ bảo hiểm được cấp. Riêng TP Tân An, có 2.282 mũ bảo hiểm được cấp đến học sinh lớp 1, đạt 100%.

Ngoài việc nhận được nón bảo hiểm, 20 em học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu tham gia vẽ trang trí mũ bảo hiểm theo ý tưởng của mình.

Học sinh khối lớp 12 ở TP.HCM được nhận mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc (PLO)- 750 học sinh khối lớp 12 của trường trường THPT Trần Khai Nguyên được tặng mũ bảo hiểm mới đạt tiêu chuẩn ECE 22.06 của Liên Hợp Quốc.

HUỲNH DU