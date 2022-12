Học sinh khối lớp 12 ở TP.HCM được nhận mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc

(PLO)- 750 học sinh khối lớp 12 của trường trường THPT Trần Khai Nguyên được tặng mũ bảo hiểm mới đạt tiêu chuẩn ECE 22.06 của Liên Hợp Quốc.

Ngày 26-12, trong khuôn khổ dự án An toàn và Sành điệu với Mũ Bảo hiểm chất lượng, 750 học sinh khối lớp 12 của trường trường THPT Trần Khai Nguyên được tặng mũ bảo hiểm mới đạt tiêu chuẩn ECE 22.06 của Liên Hợp Quốc.

Đây là một hoạt động nhằm khởi động dự án An toàn và Sành điệu với Mũ bảo hiểm chất lượng do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban ATGT TP.HCM và Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM phối hợp cùng Quỹ AIP thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Puma Energy.

Sáng kiến này được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề thường gặp ở mũ bảo hiểm là kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đồng thời tăng khả năng tiếp cận với tiêu chuẩn an toàn bằng việc sản xuất mũ bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính và tình hình giao thông tại địa phương.

So với mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn Việt Nam, mũ bảo hiểm tiêu chuẩn ECE 22.06 có thể khả năng chống chịu va đập cao hơn khi có va chạm.

“Sở GD&ĐT TP.HCM mong muốn thông qua hoạt động của dự án, thanh thiếu niên trên toàn thành phố sẽ được tiếp cận và sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng để có thể bảo vệ các em tránh khỏi và hạn chế các thương tích có thể xảy ra khi có những va chạm khi tham gia giao thông”- ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ.

Theo một nghiên cứu do Quỹ AIP thực hiện năm 2019, tại TP.HCM, gần 90% mũ bảo hiểm được khảo sát không đạt tiêu chuẩn, đồng nghĩa rằng những mũ bảo hiểm này không có khả năng bảo vệ đầu đầy đủ khi có va chạm.

25,9% mũ bảo hiểm khảo sát được xác định là mũ bảo hiểm dạng lưỡi trai và không có lớp xốp cần thiết để bảo vệ đầu của người đội và chỉ 10,5% số mũ bảo hiểm trong khảo sát đảm theo theo tiêu chuẩn Việt Nam.

“Sáng kiến này đánh dấu một bước tiến đầu tiên và quan trọng để đảm bảo rằng thanh thiếu niên được bảo vệ tốt hơn trước những nguy cơ mà các em có thể gặp phải trên đường. Tuổi trẻ là tương lai của chúng ta”- ông Vincent Faber, Giám đốc Điều hành, Quỹ Puma Energy chia sẻ.

Theo Bà Mirjam Sidik, Giám đốc Điều hành Quỹ AIP, một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để giảm thiểu thương vong khi tham gia giao thông đường bộ là đội mũ bảo hiểm.

Đối với lượng người tham gia giao thông phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng xe máy cá nhân làm phương tiện giao thông chính, đặc biệt cần có chương trình mũ bảo hiểm an toàn hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên tại TP.HCM.

VIẾT THỊNH