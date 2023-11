Long An xúc tiến đầu tư tại Cuba và Hoa Kỳ

(PLO)- UBND tỉnh Long An mong muốn tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại với các đối tác Hoa Kỳ và Cuba.

Từ ngày 5 đến 18-11, Đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và Cuba.

Đoàn công tác tỉnh Long An lên đường sang Cuba và Hòa Kỳ xúc tiến đầu tư.

Tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều, cùng lãnh đạo UBND, các sở ngành và các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu kết nối hợp tác với thị trường Hoa Kỳ, Cuba.

Làm việc tại Cuba từ ngày 7 đến ngày 10-11, Đoàn đã tham dự “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba” do VCCI phối hợp với Phòng Thương mại và các tổ chức xúc tiến đầu tư của Cuba tổ chức tại Thủ đô La Habana nhằm tăng cường sự trao đổi, hợp tác đầu tư và thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Lãnh đạo tỉnh Long An chào xã giao Phó Thủ tướng Cuba.

Lãnh đạo tỉnh Long An có buổi làm việc riêng với Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas. Bên cạnh đó, Đoàn tham dự các hoạt động: Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 39; Hội chợ có quy mô lớn nhất Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê, nơi hội tụ trên 4.500 nhà triển lãm đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời, khảo sát cơ hội đầu tư tại Đặc khu kinh tế phát triển Mariel - đặc khu kinh tế đầu tiên và duy nhất tại Cuba với nhiều ưu đãi hấp dẫn về thuế, đất đai, tài chính, lao động.

Đoàn cũng tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba.

Đoàn công tác tỉnh Long An tham quan gian hàng Việt Nam tại Hội chợ quốc tế La Habana.

Tại Cuba, các Đại biểu và doanh nghiệp của hai nước đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm. Qua đó, cập nhật các thông tin quan trọng, hiểu rõ hơn về cơ chế chính sách ưu đãi thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và Cuba làm cơ sở để nghiên cứu, xúc tiến thương mại và dự án đầu tư mới.

Tín hiệu khả quan sau diễn đàn, các tổ chức và doanh nghiệp Cuba rất coi trọng và đánh giá cao khả năng hợp tác với Long An và mong muốn xây dựng các mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại lâu dài và bền vững với tỉnh trong thời gian tới.

Từ ngày 11 đến nay, Đoàn lãnh đạo tỉnh Long An tháp tùng cùng Đoàn của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Lãnh đạo tỉnh Long An gặp gỡ trao đối với đầu tư Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ của đoàn công tác tỉnh Long An đã đến tham dự "Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ" ở thành phố Los Angeles và đến thăm, làm việc với Phòng thương mại San Francisco.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tại các buổi gặp gỡ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm bày tỏ lòng cảm kích trước sự chào đón nhiệt tình và trọng thị dành cho Đoàn công tác.

Ông Lâm đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Ông nhấn mạnh với lợi thế duy trì kim ngạch xuất nhập khẩu, các mối quan hệ đầu tư bền vững sẵn có đã giúp cho hoạt động hợp tác thương mại song phương giữa tỉnh và Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực.

Theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh năm 2022 là 12,2 tỷ USD, riêng thị trường Hoa Kỳ là 534,9 triệu USD (trong đó, xuất khẩu là 468,4 triệu USD; nhập khẩu là 72,8 triệu USD). Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là: sản phẩm công nghiệp, may mặc, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm.

Ông mong muốn các tổ chức thương mại Hoa Kỳ sẽ là cơ quan kết nối tích cực để hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực thế mạnh và chủ lực của hai bên.

Chuyến công tác của tỉnh Long An xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và CuBa lần này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tìm kiếm hướng đi mới, tiếp cận thị trường lớn với các tập đoàn toàn cầu nhằm xúc tiến thu hút các nhà đầu tư lớn về công nghệ cao, thương mại nhằm đa dạng hoá các đối tác đầu tư, góp phần quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HUỲNH DU