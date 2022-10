Lũ dữ ở Kỳ Sơn: Quốc lộ 7A vẫn ách tắc, 56 nhà bị trôi sập chưa thể khắc phục

(PLO)- Địa hình miền núi hiểm trở, số lượng bùn, đất đá do lũ ống làm sạt lở xuống nhiều nên quốc lộ 7A vẫn đang bị chia cắt và một số bản làng đang bị cô lập.

Đến chiều tối 5-10, đoạn quốc lộ 7A từ thị trấn Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) lên Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn vẫn đang ách tắc. Nhiều điểm do mưa lũ làm sạt lở đất đá xuống vùi lấp quốc lộ 7A chưa thể dọn dẹp nên giao thông đang bị tê liệt. Do đó, từ thị trấn Mường Xén sang nước bạn Lào vẫn chưa thông thương.

Trận lũ quét vừa qua còn làm ngập và sạt lở, tắc đường rất nghiêm trọng bốn điểm tuyến thị trấn Mường Xén, xã Tây Sơn. Hiện nay, xã biên giới Tây Sơn đang bị cô lập hoàn toàn.

Tương tự, tuyến Khe Nằn - xã Chiêu Lưu - xã Na Ngoi sạt lở 4 điểm, hiện ô tô không qua lại được. Tuyến xã Huồi Tụ, xã Na Loi - xã Keng Đu sạt lở 4 điểm trên địa phận xã Keng Đu. Tuyến giao thông Xiêng Thù - Bảo Thắng tiếp tục ngập cầu tràn và sạt lở ta luy dương 2 điểm thuộc địa phận bản Xiêng Thù và bản Lưu Thắng.

Hiện chính quyền địa phương đã huy động hơn 40 xe, máy móc làm việc suốt ngày, đêm khắc phục sạt lở quốc lộ 7A và các con đường trên địa bàn huyện nhằm thông tuyến sớm nhất.

Tương tự, giao thông dẫn vào bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) vẫn đang tê liệt. Hai bản này bị thiệt hại nặng trong đợt lũ quét.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, ngoài lũ cuốn trôi một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, còn có 56 ngôi nhà bị trôi, sập hoàn toàn; 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng. 36 nhà dân ở xã Tà Cạ đã phải di dời khẩn cấp. Nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ bị sập hoàn toàn. Những ngôi nhà bị sập chưa thể khôi phục trở lại.

Nhiều trụ sở cơ quan công vụ, nhà trường, nhà dân đang bị bùn đất ngập chưa thể dọn hết. Chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang đang huy động tối đa nhân lực máy móc để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, dân cư dày rất khó để máy móc hoạt động hiệu quả.

Hiện lực lượng quân đội, công an và cơ quan chức năng đã lên Mường Xén, xã Tà Cạ giúp dân khắc phục sau lũ quét. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đang gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, giao thông chia cắt, dân cư ở thị trấn Mường Xén dày rất khó để máy móc hoạt động.

Ngày 5-10, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã lên kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét gây ra tại địa bàn huyện Kỳ Sơn và thăm hỏi, động viên nhân dân bị thiệt hại nặng do lũ quét gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Kỳ Sơn tập trung lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất về hỗ trợ người dân, đảm bảo điều kiện sinh hoạt lương thực, nước uống, nước sinh hoạt, thuốc men dân nhất là các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Đồng thời, nhanh chóng khôi phục các công trình hạ tầng, đường giao thông, khôi phục các công trình trụ sở Nhà nước, trường học, trạm y tế; quan tâm đến các biện pháp bảo vệ môi trường, điều kiện sống không để phát sinh dịch bệnh; tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ kiên quyết di dời dời những hộ gia đình ở khu vực nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn…

Về lâu dài, huyện Kỳ Sơn đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An cho chủ trương lập hồ sơ dự án tái định cư cho các hộ dân vùng lũ quét xã Tà Cạ đến nơi ở mới an toàn với 150 hộ dân cư trên diện tích 10 ha.

ĐẮC LAM