Lừa bán 11 người ra nước ngoài với chiêu 'việc nhẹ lương cao'

(PLO)- Tín về quê nhà rồi dụ dỗ, lừa đưa người sang nước ngoài làm việc với chiêu “việc nhẹ lương cao” để bán các nạn nhân.

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Bảo Tín (29 tuổi, ngụ thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7-2022, Tín rời quê hương đi sang nước ngoài để tìm kiếm việc làm.

Tín được một người ngoại quốc thuê và trả lương 17 triệu đồng/tháng. "Ông chủ" này ra điều kiện với Tín lập nhóm đa cấp lừa người Việt Nam mở tài khoản đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt. Nếu Tín dụ dỗ, lừa đưa được thêm người tham gia vào nhóm sẽ được trả 35 triệu đồng/người...

Mặc dù, biết rõ hoạt động của nhóm này là lừa đảo, vi phạm pháp luật, nhưng Tín vẫn đồng ý.

Tín đã liên lạc về quê nhà, ban đầu là hỏi thăm sức khỏe, công việc rồi tâm sự “sang đây làm việc công việc nhẹ, lương cao” nhằm dụ dỗ, lừa đưa người sang để hưởng tiền hoa hồng.

Từ tháng 8-2022 đến đầu tháng 10-2022, Tín đã ba lần lừa và đưa trót lọt 11 người “sang nước ngoài làm việc”. Khi nạn nhân sang đến nước ngoài bị các ông chủ ép ký các hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo. Những người này bị cưỡng ép lao động, không cho ra khỏi cơ sở, phải liên lạc về quê dụ dỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo...

Những người nào không làm được việc sẽ bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về bảo người nhà ở Việt Nam nộp tiền chuộc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, hiện 11 nạn nhân bị Tín lừa bán sang nước ngoài đã được trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

ĐẮC LAM