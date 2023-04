Lùi thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành thêm 3 năm

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai đề xuất lùi thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành thêm 3 năm so với quyết định trước đó của Thủ tướng.

Hội đồng thẩm định nhà nước (TĐNN) vừa báo cáo Thủ tướng kết quả thẩm định điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (TĐC) dự án sân bay Long Thành. Trong đó, hội đồng đề nghị Thủ tướng chấp nhận một số đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh tăng thời gian thực hiện, giảm tổng mức đầu tư dự án…

Cần làm rõ nguyên nhân kéo dài dự án

Trong văn bản gửi đến Hội đồng TĐNN, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất hội đồng đề nghị Thủ tướng điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ TĐC dự án sân bay Long Thành từ 22.856 tỉ đồng xuống 19.207 tỉ đồng, giảm hơn 3.648 tỉ đồng so với quyết định trước đó của Thủ tướng. Nguyên nhân, do mức bồi thường và xây dựng khu TĐC giảm so với dự toán ban đầu…

Đáng chú ý, theo quyết định của Thủ tướng về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành đã ấn định cho chính quyền tỉnh Đồng Nai thời gian chuẩn bị và thực hiện thu hồi, bồi thường dự án sân bay Long Thành từ năm 2017 - 2021. Tuy nhiên, mục tiêu trên không hoàn thành nên địa phương xin lùi thời gian thực hiện đến năm 2024, riêng công tác giải phóng mặt bằng (5.000 ha) sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới đây.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng xin điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất xây dựng khu dân cư, TĐC Lộc An - Bình Sơn từ 282,35 ha lên thành 284,7 ha; bổ sung nội dung diện tích thu hồi đất tái lập ranh giới với sân bay với diện tích hơn 32 ha…

Góp ý cho đề xuất trên, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ triển khai dự án theo tiến độ đã được phê duyệt, dẫn đến việc phải đề xuất điều chỉnh.

Chủ đầu tư cũng cần kiểm tra, rà soát, tính toán và làm rõ hơn về khối lượng công việc còn lại, dự kiến các tình huống vướng mắc phát sinh, đánh giá cụ thể các biến động về giá vật liệu... để làm cơ sở xác định thời gian hoàn thành công tác thi công xây dựng, tránh tình trạng phải điều chỉnh, gia hạn thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án nhiều lần.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, đề nghị tỉnh Đồng Nai xác định rõ nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện dự án để có giải pháp khắc phục đồng bộ, toàn diện, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài ra, cần nghiên cứu tính toán trước các yếu tố dự phòng, các khó khăn có thể phát sinh để tránh phải điều chỉnh nhiều lần.

“Trong quá trình thực hiện dự án, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cần chú ý đến nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất. Cụ thể có chính sách đền bù, hỗ trợ rõ ràng, thỏa đáng; có cơ chế chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho từng đối tượng…”- ông Hiếu góp ý.

Chậm do… COVID-19

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, Hội đồng TĐNN cho biết tỉnh Đồng Nai đã giải trình. Theo đó, nguyên nhân phải điều chỉnh dự án do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp từ giai đoạn cuối năm 2019 đến nay, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, đồng thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng bị đình trệ, dẫn đến không đảm bảo tiến độ như quyết định Thủ tướng.

Việc điều chỉnh dự án nhằm để tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, tiết kiệm quỹ đất và phục vụ nhu cầu TĐC của dự án sân bay Long Thành. Chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng cam kết chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát những nguyên nhân dẫn đến phải điều chỉnh dự án.

“Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án như đã cam kết, tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo đúng tiến độ điều chỉnh nêu trên…”- Hội đồng TĐNN cho hay.

Với những phân tích trên, Hội đồng TĐNN kiến nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC sân bay Long Thành.

Quá trình thực hiện dự án giao địa phương phải đảm bảo tiến độ bàn giao đất để đầu tư xây dựng sân bay Long Thành; thực hiện việc đầu tư, xây dựng khu dân cư, TĐC đảm bảo đúng nguyện vọng của người dân, tránh khiếu kiện, khiếu nại.

UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm toàn diện trong việc sắp xếp, bố trí TĐC các hộ dân thuộc tuyến đường T1, T2 vào dự án bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời địa phương phải quản lý và sử dụng khu đất phân khu III - khu dân cư, TĐC Bình Sơn và hoàn trả phần tiền đền bù cây cao su vào Ngân sách Trung ương theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng TĐNN cũng kiến nghị Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc theo thẩm quyền. Đặc biệt giám sát quá trình thực hiện dự án của UBND tỉnh Đồng Nai theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được phép tách dự án bồi thường, TĐC và giao cho tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, với mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên đến nay dự án giải phóng mặt bằng và cả đầu tư xây dựng nhà ga sân bay đều chậm.

VIẾT LONG