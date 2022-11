Lưới điện Ukraine trên bờ sụp đổ, các mục tiêu tiếp theo của Nga là gì?

(PLO)- Lưới điện Ukraine trên bờ vực sụp đổ sau nhiều tuần Nga dội tên lửa lên các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng, song quân Nga được cho là sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công.

Sau gần 6 tuần dội bom vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng, Nga đã đẩy Ukraine đến bờ vực “thảm họa nhân đạo” trong mùa đông này, khi hàng triệu người dân phải đối mặt tình trạng khắc nghiệt khi không có điện, nhiệt sưởi ấm và nước cho sinh hoạt, theo tờ The Washington Post.

Ukraine đang khó khăn thế nào?

Các quan chức Ukraine và phương Tây đã dấy lên hồi chuông cảnh báo tình trạng thiệt hại nghiêm trọng của các hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Ukraine trong mùa đông này.

Cụ thể, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko hồi 25-11 cho biết rằng hơn 3 triệu người dân ở thủ đô Ukraine bị mất điện trong nhiều giờ liên tục, khi các kỹ sư nỗ lực sửa chữa các trạm biến áp và các đường dây điện bị hại, sau các cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hệ thống điện của Ukraine đã cũ kỹ và công tác sửa chữa diễn ra khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nơi bị mất điện. Bộ này cho biết thêm rằng tình trạng hư hại và tốc độ sửa chữa chậm chạp, gặp nhiều khó khăn có thể làm gián đoạn nguồn cung nhiệt và nước tại Ukraine trong mùa đông này.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết khoảng một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã không thể hoạt động sau các đợt bắn phá của quân Nga.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên từ Kiev hồi 21-11, Giám đốc WHO khu vực châu Âu - TS Hans Henri P. Kluge cho biết rằng mùa đông này sẽ vô cùng khắc nghiệt với Ukraine, bởi nhiều người dân phải rời khỏi nơi ở của mình để sơ tán đến nơi an toàn, tìm kiếm sự ấm áp và an toàn cho mình.

Ông Kluge nhấn mạnh rằng nếu không có điện và nhiệt để sưởi ấm, cái lạnh của mùa đông này sẽ đe dọa tính mạng của hàng triệu người dân Ukraine.

Các chuyên gia quân sự của phương Tây cho rằng việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine là một chiến lược khác của Moscow, nhằm khiến người dân Ukraine khủng hoảng, làm chậm quá trình cung cấp vũ khí của phương Tây vào Ukraine và dần dần khiến chính quyền Kiev phải nhượng bộ.

Theo Trung tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu - ông Ben Hodges, hành động trên của Nga giống như “vũ khí hóa người tị nạn”. Ông nói thêm rằng Moscow đang cố biến Kiev và nhiều TP tại Ukraine trở thành nơi không thể ở được trong mùa đông này, để họ phải di tản sang châu Âu. Điều này sẽ gây áp lực lên các chính phủ châu Âu, khiến họ sẽ gây lại áp lực lên Kiev.

Nga sẽ tiếp tục nhắm đến các mục tiêu nào?

Theo The Washington Post, Nga chưa có dấu hiệu dừng lại. Suốt nhiều tuần qua, quân Nga đã đánh sập các máy biến áp quan trọng khiến nhiều doanh nghiệp, văn phòng chính phủ, bệnh viện, trường học và nhiều cơ sở khác mất điện.

Tuần trước, quân Nga triển khai hơn 100 tên lửa và hàng chục máy bay không người lái tự hủy nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hơn 10 triệu người dân không có điện.

Trong 1 cuộc họp báo hồi 22-11, ông Volodymyr Kudrytskyi - người đứng đầu Ukrenergo (cơ sở điều hành năng lượng hàng đầu Ukraine) cho biết quân Nga đang mở rộng các cuộc tấn công của mình.

Cụ thể, mới đây các cuộc tấn công bằng tên lửa của quân Nga đã đánh trúng hơn 10 cơ sở sản xuất khí đốt ở khu vực Kharkiv và Poltava. Ông Kudrytskyi nói thêm phía Ukraine sẽ cố gắng khắc phục hậu quả, nhưng điều này sẽ tốn nhiều thời gian và công sức, bởi hiện tại đang là mùa đông.

Theo bà Victoria Voytsitska - cựu thành viên Quốc hội Ukraine, các mục tiêu tiếp theo của quân Nga sẽ là các bộ phận của hệ thống phân phối khí đốt, cũng như hệ thống cầu và đường sắt của nước này.

Bà Voytsitska còn bày lo ngại rằng Nga có thể tấn công các nhà máy vận hành hệ thống sưởi ấm tập trung tại các TP lớn, khiến hàng triệu người phải chịu cái lạnh của nhiệt độ đóng băng trong mùa đông.

Bà còn nhận định rằng hiện tại thứ duy nhất có thể chặn được những đợt tấn công của Nga là hệ thống phòng không mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện Ukraine chưa có đủ những hệ thống như vậy, nên vẫn cần phương Tây hỗ trợ thêm.

Quan chức Ukraine cố gắng thể hiện sự “lạc quan” Trước việc phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov từng nói rằng các cuộc không kích của Nga là để giúp Moscow đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine. Mới đây, trả lời phỏng vấn với The Washington Post Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông German Galushchenko cho biết dù hiện tại tình hình đất nước đang khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của Kiev. Ông còn cho biết thêm sau các cuộc tấn công, việc khôi phục những thiết bị hư hỏng diễn ra khó khăn, nhưng chính quyền Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo các hệ thống hoạt động trơn tru. Trước tình hình khó khăn tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Lloyd Austin cho biết rằng mùa đông năm nay sinh hoạt của người dân Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu các cuộc tấn công của quân Moscow vẫn tiếp tục, sự đau khổ của người dân Ukraine sẽ càng gia tăng.

CHÍ THANH