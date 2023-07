Lương giáo viên mới ra trường 3,5-4 triệu làm ảnh hưởng chi tiêu, động lực công tác

(PLO)- Trong phần trả lời chất vấn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, lương giáo viên mới ra trường bình quân 3,5-4 triệu/tháng làm ảnh hưởng chi tiêu, động lực và an tâm công tác.

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ chiều ngày 6-7, trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Lư Thị Ngọc Anh nêu vấn đề hiện nay tình cơ sở vật chất, nguồn lực cho giáo dục mầm non phổ thông ở một số nơi trên địa bàn TP còn khó khăn, chưa đảm bảo theo quy định pháp luật, nhất là còn thiếu trang thiết bị tối thiểu dùng cho việc dạy học và thiếu giáo viên.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá rõ thực trạng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình cho biết, hai năm học vừa qua (2021-2022, 2022-2023), thực hiện kế hoạch của UBND TP về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đầu tư trường chuẩn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, huy động nguồn lực đầu tư cho các hoạt động giáo dục, tỉ lệ trường chuẩn của TP đạt cao, với 345/446 trường, đạt tỉ lệ 77,3%.

Một số quận, huyện có tỉ lệ trường chuẩn đạt rất cao như Thới Lai 86,66%, Ô Môn 93,02%. Đối với các cấp học thì tiểu học có tỉ lệ trường chuẩn đạt cao.

Về kiên cố hóa trường lớp, các phòng học, hiện nay đảm bảo việc học của các em.

Tuy nhiên, ông Bình cũng thừa nhận "như đánh giá của đại biểu", ở một vài địa phương còn thiếu phòng học máy vi tính nhưng tỉ lệ rất thấp. Sở đã phát hiện và cùng với phòng giáo dục khắc phục việc này.

Cụ thể có hai điểm trường tiểu học thiếu máy vi tính thì trưng dụng và sắp xếp, bố trí bảo đảm cho các em học. Hạn chế thứ hai là cơ sở vật chất trang thiết bị trang bị cho gói lớp 2, lớp 6 năm học trước và lớp 3, lớp 7, lớp 10 cũng còn chậm một vài tuần, ngành đã yêu cầu phòng giáo dục phối hợp ban quản lý dự án tham mưu tốt cho UBND quận, huyện chuẩn bị tốt cho năm học mới.

Về đội ngũ giáo viên, ông Bình cho biết theo thống kê, toàn ngành thiếu 688 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Trong đó, thiếu 105 giáo viên THPT.

Nguyên nhân thiếu là do vừa qua địa phương chưa kịp thời tuyển dụng. Ngành đã yêu cầu phòng giáo dục tham mưu UBND quận, huyện kịp thời tuyển dụng. Các đơn vị đã tuyển dụng rồi như quận Bình Thủy, Ô Môn, huyện Thới Lai nhưng số lượng dự tuyển không đủ so với chỉ tiêu. Việc này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân tiêu chuẩn, yêu cầu đối với giáo viên theo quy định cao hơn so với trước đây. Vì vậy các nơi này sẽ tổ chức tuyển dụng đợt 2.

"Ngoài ra, một vấn đề đáng quan tâm là chế độ, phụ cấp với giáo viên còn thấp nhất là giáo mới ra trường, theo thống kê lương bình quân 3,5-4 triệu/tháng thì còn ảnh hưởng chi tiêu hàng ngày và động lực, an tâm thực hiện công tác" - Giám đốc Sở GD&ĐT nói.

Đồng thời, ông cho biết, việc này ngành đã chăm lo hơn cho đội ngũ giáo viên; phát huy vai trò công đoàn ngành, từng cơ sở giáo dục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên, động viên đội ngũ giáo viên tiếp tục an tâm thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp…

Về giải pháp, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, đối với cơ sở vật chất sẽ tiếp tục rà soát lại quy hoạch của ngành để xây dựng trường chuẩn; yêu cầu phòng giáo dục tham mưu tốt UBND quận, huyện chủ động dự trù, cân đối, bố trí nguồn vốn đề phục vụ trang bị các thiết bị, các gói phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông năm học mới là lớp 4, lớp 8, lớp 11 để phục vụ năm học và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự chủ của các cơ sở giáo dục cũng như công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực để chăm lo cho các cơ sở giáo dục.

Về nguồn lực, ngành tiếp tục cùng với các địa phương thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên; các địa phương tuyển đợt 1 còn thiếu thì tuyển đợt 2; tăng cường hợp đồng tuyển dụng chờ tuyển dụng giáo viên; đồng thời phân công phân nhiệm, sắp xếp lại cán bộ giáo viên ở một số môn học, việc thiếu giáo viên chủ yếu ở môn mới như âm nhạc, mỹ thuật và một số môn tích hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho giáo viên…

Giải quyết tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ở Cần Thơ ra sao ? (PLO)- UBND TP Cần Thơ cho biết, hiện nay đơn vị mua sắm thuốc tập trung đang tập trung thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu trong quý III-2023.

NHẪN NAM