Lượng khách sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài tăng cao dịp Tết Dương lịch

Chiều 29-12, đại diện sân bay Nội Bài cho biết, lượng hành khách qua cảng này đã tăng cao trong dịp Tết Dương lịch 2024.

Sân bay Nội Bài lượng khách tăng 12%

Theo tính toán, ngày cao điểm nhất Tết Dương lịch có khoảng 530 lượt chuyến bay, trong đó 276 chuyến bay quốc nội và 254 chuyến bay quốc tế; lượng khách quá cảnh đạt 85,6 ngàn lượt, gồm 52,3 ngàn lượt khách nội địa và 33,3 ngàn lượt khách quốc tế. Như vậy, lượng khách tại sân bay Nội Bài tăng 12% so với ngày thường.

“Tính tổng thể cả quốc tế và nội địa, mức tăng trên tuy chưa vượt quá đợt cao điểm hè 2023 (693 lượt chuyến bay, 109 ngàn lượt khách/ngày cao điểm) song ghi nhận tăng 12 - 15% so với Tết Dương lịch 2023…”- Đại diện sân bay Nội Bài cho biết.

Lượng hành khách qua cảng Nội Bài đã tăng từ đợt Giáng sinh.

Sân bay Tân Sơn Nhất, giá vé nhiều chặng bay tăng kỉ lục

Cũng trong hôm nay, 29-12, Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, thông tin ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch đón khoảng hơn 700 chuyến bay. Lưu lượng khách đi/đến đạt 115.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 49.000 lượt, khách nội địa là 66.000 lượt.

Khảo sát giá vé ngày 29-12, cho thấy nhiều chặng bay tăng kỉ lục. Cụ thể, chặng Hà Nội – Côn Đảo hãng Bamboo Airways dao động từ 4,2 – 7,7 triệu đồng.

Khách đặt cận ngày bay, chặng TP.HCM – Hà Nội dao động từ 2,7 – 3,6 triệu đồng; từ TP.HCM – Hải Phòng giá 2,3 – 3,1 triệu đồng; TP.HCM – Nghệ An dao động 2,3 – 3,2 triệu đồng; TP.HCM – Phú Quốc 1,9 – 4 triệu đồng.

Các chặng còn lại khách đặt sớm có giá thấp hơn những ngày cận tết.

Từ Hà Nội – Phú Quốc dao động 3,6 – 4 triệu đồng; Hà Nội – Đà Nẵng dao động 2,3 – 2,5 triệu đồng; Hà Nội – Côn Đảo giá vé 4,2 – 7,7 triệu đồng.

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2024, Nhà chức trách hàng không yêu cầu các bên tham gia phục vụ hàng không nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không theo Chương trình an ninh hàng không (ANHK), Quy chế ANHK đã được phê duyệt.

Cùng đó, bảo đảm hoạt động bình thường của trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng không; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn nguy cần thiết.

Đại diện các sân bay lưu ý hành khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế.

VIẾT LONG - PHONG ĐIỀN