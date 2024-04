Lý do bị cáo Đỗ Hữu Ca được hưởng mức án dưới khung hình phạt 13/04/2024 09:23

Như PLO đã đưa tin, chiều 12-4, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.

Trong đó, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong khi bị cáo này bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS với khung hình phạt 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại toà. Ảnh: Ngọc Sơn

Theo HĐXX, HĐXX đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Ca. Bị cáo Ca dù đã không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra nhưng trên toà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo cũng đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng chiếm đoạt của vợ chồng Trương Xuân Đước.

Trong quá trình công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng 6 huân chương các loại, 3 huy chương, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 bằng khen của Bộ Công an, 5 bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, 5 bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, 3 bằng khen của Giám đốc Công an Hải Phòng, được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành lực lượng công an nhân dân trong các năm 2014, 2017 và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền.

Theo HĐXX, bản thân bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng có bệnh nền; còn được nhiều cơ quan ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt như Công an TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng, Hội Luật gia TP Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng…

Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự gồm: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.