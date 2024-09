Lý do cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 900 tỉ đồng 13/09/2024 05:27

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm ưu đãi giá điện xảy ra ở Bộ Công Thương.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành vi sai phạm của cựu Thứ trưởng gây thiệt hại hơn 900 tỉ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Theo kết quả điều tra, tháng 2-2023, Thanh tra Chính phủ có công văn chuyển hồ sơ, tài liệu, kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xem xét, điều tra làm rõ 8 nhóm hành vi có dấu hiệu phạm tội được phát hiện qua thanh tra trong đó có việc tham mưu đối tượng, điều kiện được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển điện mặt trời tại Ninh Thuận.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: BCA

Cố ý điều chỉnh đối tượng ưu đãi

Ông Hoàng Quốc Vượng là Thứ trưởng Bộ Công Thương, được giao phụ trách Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTG về cơ chế chính sách đặc thù nói trên.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vượng biết các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời.

Theo đó, “các dự án điện mặt trời nối lưới và hạ tầng đấu nối công suất 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai” sẽ được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg đến hết năm 2020. Đây là các dự án được phê duyệt bổ sung quy hoạch trước ngày 31-8-2018.

Tuy nhiên, bị cáo Vượng đã chỉ đạo Cục Điện lực và năng lượng tái tạo Dự thảo quyết định của Thủ tướng theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi thành “các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp”. Như vậy, các dự án được phê duyệt bổ sung sau ngày 31-8-2018 sẽ được hưởng giá điện ưu đãi.

Việc điều chỉnh diện đối tượng nêu trên là trái với Nghị quyết số 115/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng.

Có động cơ vụ lợi

Việc làm này của cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là có động cơ vụ lợi, nhằm tạo cơ chế cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 Uscents/kWh, thay vì giá 7,09 Uscents/kWh.

Nhà máy điện Trung Nam khi đó là một dự án thuộc một công ty trong hệ thống Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).

Một mặt, ông Vượng lợi dụng chức vụ quyền hạn của Thứ trưởng thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án này được phê duyệt bổ sung quy hoạch và cố ý xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho Dự án.

Mặc khác, ông Vượng cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi theo Nghị quyết 115. Diện đối tượng từ “các dự án điện mặt trời nối lưới và hạ tầng đấu nối công suất 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai” thành diện đối tượng “các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp”. Diện đối tượng này được đưa vào Dự thảo quyết định số 13.

Mặc dù sau đó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm theo Nghị quyết 155 nhưng ông Vượng vẫn không thực hiện. Nhờ đó, dự án Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá ưu đãi.

Thực hiện quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã mua điện và thanh toán cho Nhà máy điện Trung Nam-Thuận Nam tổng cộng 3.122 tỉ đồng để mua hơn 1,3 triệu kWh điện với giá 9,35 UScents/kWh.

Ban đầu, CQĐT xác định tổng số tiền thiệt hại tính đến thời điểm tháng 1-2023 là 774 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, CQĐT xác định số thiệt hại là hơn 900 tỉ đồng.