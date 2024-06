Mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT bị mờ: Hướng giải quyết cho thí sinh 28/06/2024 18:13

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác định, mã đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lỗi là do kỹ thuật in.

Chiều 28-6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đã có buổi họp, công bố thông tin với các cơ quan báo chí về việc đề thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh bị lỗi mờ trong một số mã đề.

Ông Phạm Đăng Khoa, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ việc lỗi mã đề thi môn Toán. Ảnh: T.D

Theo ông Khoa, chiều 27-6 là thời điểm diễn ra buổi thi môn Toán. Sau khi bốc đề, tính giờ làm bài, một số điểm thi phát hiện một số mã đề thi của bị mờ ở một số câu; có một số mã đề bị mờ từ 1 đến 3 câu.

“Chúng tôi rà soát, kiểm tra và xác định nguyên nhân dẫn đến một số mã đề thi bị mờ là do lỗi kỹ thuật in. Máy in siêu tốc in hàng trăm ngàn đề thi, trong quá trình đó, chắc chắn sẽ bị lỗi do thiết bị gây ra. Dù vậy, chúng tôi khẳng định quy trình in sao đề thi được thực hiện hết sức nghiêm ngặt ở các khâu”, ông Khoa nói.

Cũng lời ông Khoa, đề toán có 24 mã đề, 50 câu, in trên giấy A3 với 4 mặt và có 5 trang giấy. Khi phát hiện một số mã đề bị mờ, giám thị đã báo cáo cho trưởng điểm thi. Ngay sau đó, các trưởng điểm thi đã dùng bộ đề thi dự phòng để chuyển cho thí sinh.

Trả lời câu hỏi về nội dung một số điểm thi thí sinh vẫn phải làm bài đối với đề thi môn Toán bị mờ, ông Khoa cho biết một số điểm thi xử lý sự cố không kịp và đã báo cáo lại sự việc này.

Cũng theo ông Khoa, đề thi tối đa có 3 câu lỗi, mỗi câu 0,2 điểm. Nếu thí sinh nào bị lỗi hết sẽ được cho 0,6 điểm.

“Chúng tôi đã báo cáo, xin ý kiến của Ban chỉ đạo thi Quốc gia về sự cố ngoài ý muốn nêu trên. Chúng tôi cũng nhận được chỉ đạo phải rà soát các điểm thi, ghi nhận các thí sinh bị ảnh hưởng do đề bị mờ để có hướng xử lý. Nếu phải dùng đề thi mờ, các em sẽ được điểm tối đa của câu hỏi bị mờ. Qua rà soát, chỉ vài chục em bị ảnh hưởng trong môn thi toán, quyền lợi các em sẽ được đảm bảo”, ông Khoa nói rõ.

Ông Khoa nói thêm, Sở sẽ cho kiểm tra, xem xét xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với thông tin một số mã đề bị lỗi, khi thi xong thí sinh bị thu lại đề, không cho mang ra khỏi điểm thi.