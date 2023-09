Mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo

(PLO)- Xuất hiện một số người mạo danh, giả danh cán bộ quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của lực lượng vũ trang.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có công văn gửi Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy trong toàn tỉnh về nâng cao cảnh giác phòng, chống việc mạo danh, giả danh quân nhân, cơ quan, đơn vị trong quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo công văn của Cục Chính trị Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) gửi tới các địa phương, thời gian gần đây trên địa bàn Quân khu xuất hiện một số người mạo danh, giả danh cán bộ của một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của lực lượng vũ trang.

Phương thức thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, đa dạng và công khai. Để tạo lòng tin, nhóm này dùng các hình ảnh, uy tín của quân đội và sử dụng điện thoại, mạng xã hội gọi tới tự giới thiệu là quân đội đang quản lý quân nhân sau đó liên hệ với gia đình của quân nhân cung cấp thông tin không đúng sự thật gây tâm lý hoang mang, lo sợ nhằm dẫn dụ người thân của quân nhân chuyển tiền vào số tài khoản để chiếm đoạt.

Ngoài ra, nhóm lừa này gọi điện, nhắn tin đến các nhà hàng, dịch vụ nấu ăn và cơ sở mua bán cây giống để đặt hàng. Khi nhà hàng ăn uống hay các cơ sở cây giống không tìm được nguồn hàng thì nhóm lừa đảo sẽ hướng dẫn liên hệ với người cung cấp nhưng thực chất cùng người của nhóm lừa đảo.

Sau đó chủ nhà hàng, cửa hàng chuyển tiền cọc qua số tài khoản thì chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng của người dân.

Với chiêu thức trên, tính riêng trên địa bàn Quân khu 7 từ tháng 7- 2023 đến nay đã xảy ra 10 vụ lừa đảo, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 3 vụ, tỉnh Lâm Đồng 3 vụ và địa bàn tỉnh Tây Ninh 4 vụ….

Rất có thể trong thời gian tới nhóm lừa đảo vẫn tiếp tục sử dụng các thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền đến người dân trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn, nâng cao cách giác. Khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng là quân nhân, cơ quan đơn vị của Quân đội, lực lượng vũ trang địa phương để đặt tiệc, mua hàng hóa... cần phải nâng cao cảnh giác, xác minh và không vội chuyển tiền với bất kỳ lý do và nếu nghi vấn báo ngay cho cơ quan quân sự, công an gần nhất để xác minh, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

VŨ HỘI