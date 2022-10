Masan đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 4

(PLO)-Masan đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho UBND huyện Kỳ Sơn để giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày.

Ngày 10-10, tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, trao tặng quà là thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt để hỗ trợ bà con vùng thiệt hại nặng nhất của Nghệ An do lũ quét ngày 2-10-2022. Theo thông tin, lũ quét vào rạng sáng ngày 2-10 đã làm hơn 100 hộ dân cùng các văn phòng cơ quan chính quyền tại xã Cà Tạ, huyện Nghi Sơn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại và hư hỏng nặng.

Đoàn đại diện của Tập đoàn đã cùng ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đến thăm Trường mầm non bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ bị ảnh hưởng nặng do lũ quét gây ra.

Là đơn vị hàng đầu trong khu vực kinh tế tư nhân, ngoài hoạt động kinh doanh, Masan luôn dành một phần ngân sách để phát triển hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động giúp đỡ và tạo điều kiện cho người dân vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Từ năm 2021 đến nay, Masan đã đóng góp hơn 500 tỷ đồng vào các hoạt động hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 cũng như thực hiện nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội. Gần đây nhất, Tập đoàn đã tài trợ kinh phí mổ mắt cho 1.000 người dân tại 2 tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang và đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc”.

NM