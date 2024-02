Sáng 26-2, trao đổi với PLO, ông Bùi Tất Thêm, Chủ tịch xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong lều cạnh đầm sen.

Danh tính người này là NVQ, SN 1963, ngụ xã Thượng Mỗ. Trước đó, người con trai nhiều lần liên hệ ông Q nhưng không được nên đi tìm, phát hiện cha mình tử vong trong lều.

Cũng theo lãnh đạo xã Hạ Mỗ, ông Q đến địa phương thuê hồ trồng sen vài năm nay. Thời điểm phát hiện tử vong, ông này vẫn nằm trên giường, đắp chăn như đang ngủ, xe máy vẫn để bên trong lều.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Hạ Mỗ đã thông báo cho công an huyện Đan Phượng. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Q đã tử vong khoảng 3-4 ngày. Nguyên nhân ban đầu xác định, tử vong do đột quỵ.

Hiện thi thể ông Q đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sự việc đang được điều tra, làm rõ.

XUÂN NGUYỄN