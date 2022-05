Mất nắp chắn rác: Giá trị nhỏ, thiệt hại lớn

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 20-5 đăng tải bài viết “Kẻ trộm nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 hưởng lợi 1,1 triệu đồng, gây thiệt hại gấp 10” và bài viết “Công an TP.HCM: Nhiều biện pháp ngăn tình trạng trộm nắp chắn rác, hố ga”. Các bài viết thông tin về vấn đề Công an TP.HCM cùng với Sở GTVT phối hợp trước thực trạng một số hạng mục của các công trình giao thông bị các đối tượng trộm cắp. Bên cạnh đó, Công an quận 1 cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ mất hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2.

Trước thông tin trên, nhiều bạn đọc cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP.HCM và Sở GTVT để xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp.

• “Mất nắp cống, nắp chắn rác nhiều năm nay vẫn nói hoài. Mong người dân có ý thức hơn, không thể lấy lý do vì hoàn cảnh quá khó khăn mà đi trộm như vậy được” - bạn đọc Duy Nguyen.

• “Giá trị tài sản của cái nắp chắn rác, nắp cống không bao nhiêu nếu đem bán phế liệu. Tuy nhiên, thiệt hại thì rất lớn. Về lâu dài, cơ quan chức năng nên thiết kế các loại nắp chống trộm để không còn tình trạng này diễn ra” - bạn đọc Hà Anh H.

• “Hoan nghênh nỗ lực của Công an quận 1 đã nhanh chóng truy xuất được đối tượng trộm cắp. Tài sản trộm cắp đem bán đồng nát chỉ được 1,1 triệu đồng nhưng gây thiệt hại thực tế là 11 triệu đồng (gấp 10 lần). Gây thiệt hại cho tài sản công phải xử lý nghiêm hơn so với bình thường” - bạn đọc Linh Pham.

• “Những vụ trộm có thể là nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng không làm nghiêm là không được. Nếu không có biện pháp xử lý dần sẽ trở thành vấn nạn” - bạn đọc An Tran.

• “Cần xem xét, điều tra cả người tiêu thụ tài sản trộm cắp, tránh trường hợp bỏ lọt tội phạm” - bạn đọc Nguyen Hoang.