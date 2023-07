Mất tiền cọc với chiêu phòng trọ đẹp, giá rẻ

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc thông tin về việc bị lừa lấy tiền cọc khi đi thuê phòng trọ qua các bài đăng cho thuê trọ trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, có nhiều hội nhóm trên các trang mạng chuyên đăng bài cho thuê phòng trọ, tìm phòng trọ… với thông tin hấp dẫn, giá rẻ. Khi bạn đọc liên hệ hỏi thuê thì được yêu cầu đặt cọc trước với nhiều lý do. Sau khi chuyển tiền cọc xong, họ cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Thấy phòng đẹp, giá rẻ nên chuyển cọc

NYN, là sinh viên (SV) tại TP Thủ Đức, cho biết vừa qua, do có nhu cầu chuyển nơi ở nên N đã lên các hội nhóm cho thuê trọ trên Facebook tìm nơi trọ mới. Sau khi tìm hiểu, N chọn được phòng trọ có địa chỉ số 24 đường 36, phường Linh Đông, TP Thủ Đức của một tài khoản Facebook có tên NAN. Theo số điện thoại đăng trên nội dung cho thuê nhà, N gọi điện thoại cho chủ nhà để hẹn xem phòng.

“Lúc trao đổi qua điện thoại, người đó nói chuyện như kiểu đang ở tại khu trọ đó, rồi chụp ảnh trong phòng trọ gửi. Thấy hình ảnh phòng trọ mới, rộng rãi, đẹp, giá rẻ nên tôi đồng ý thuê liền. Đến khi họ kêu chuyển tiền đặt cọc là 2 triệu đồng thì tôi nói không đủ, hiện chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Lúc này họ nói đặt cọc bao nhiêu cũng được nên tôi chuyển khoản ngay 1 triệu đồng tiền cọc. Sau đó tôi gọi lại hỏi ngày dọn đến ở thì đã bị họ chặn số, không liên lạc được. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa” - N kể lại.

NTT là SV một trường ĐH ở TP Thủ Đức cũng bị lừa tiền cọc thuê nhà với chiêu trò tương tự. Theo đó, T cũng lên mạng tìm phòng trọ ở khu vực TP Thủ Đức. Sau đó tìm được hình ảnh phòng trọ rất vừa ý, địa chỉ số 108 đường 17, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức với giá 2,3 triệu đồng/tháng.

“Thấy phòng rộng, mới mà giá thuê chỉ 2,3 triệu đồng/tháng nên tôi gọi theo số điện thoại của chủ nhà để hỏi thuê. Khi gọi đến thì chủ nhà nói hiện có rất nhiều người gọi hỏi thuê rồi, giờ muốn thuê được thì phải đặt cọc 1,5 triệu đồng để giữ chỗ. Do sợ không thuê được thì tiếc nên tôi chuyển ngay tiền cọc. Vừa chuyển xong, tôi gọi lại thì không liên lạc được với chủ nhà” - T nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài hai trường hợp trên, còn có rất nhiều SV, người lao động khác cũng sập bẫy chiêu trò trên.

Để tìm hiểu thêm, PV Pháp Luật TP.HCM cũng đã tìm đến các địa chỉ trên để xác thực thông tin.

Tìm đến địa chỉ số 24 đường 36, phường Linh Đông, TP Thủ Đức như tin đã đăng trên mạng thì tại đây là hẻm số 24. Bên trong con hẻm này không có nhà nào số 24 và cũng không có nhà nào cho thuê phòng trọ.

Tương tự, PV cũng đến địa chỉ số 108 đường 17, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức để hỏi thuê trọ như thông tin đã đăng trên mạng. Người dân tại khu vực này cho biết khu này chỉ có một dãy phòng trọ cũ đang cho thuê từ lâu. Và không có phòng trọ nào sang, đẹp như thông tin PV cung cấp.

Tuyệt đối không chuyển tiền trước

Trao đổi với PV, ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh-SV TP.HCM, cho biết trung tâm cũng nắm được tình trạng các bạn SV bị lừa mất tiền khi đi thuê trọ qua các trang mạng xã hội. Có trường hợp các bạn SV bị lừa mất 500.000-1 triệu đồng tiền đặt cọc giữ chỗ khi tìm chỗ trọ qua mạng. Có bạn đi xem nhà trực tiếp do các “cò” dẫn đi, khi xem xong, dù thuê hay không thuê đều bị bắt ép, dọa nạt phải trả tiền “cò” xem nhà.

Ông Lê Nguyễn Nam cho biết trước khi thuê trọ, các bạn SV cần lưu ý một số điều sau.

Khi thuê phòng trọ, ngoài việc tìm hiểu trên mạng, các bạn cần đến tận nơi để kiểm tra phòng trọ. Khi đi xem phòng trọ, cần đi cùng với 2-3 người bạn hoặc đi cùng người có kinh nghiệm thuê trọ để xác thực người cho thuê là chủ nhà. Kiểm tra đầy đủ giấy tờ từ phía người cho thuê và đặt các câu hỏi xoay quanh chỗ trọ như giờ giấc, điện, nước, đi lại…

Ngoài ra, trung tâm cũng là nơi cung cấp những địa chỉ nhà trọ uy tín cho các bạn SV. Có nhu cầu tìm trọ, các bạn hãy liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, các bạn SV có thể tìm đến bộ phận hỗ trợ SV tại các trường đại học ở TP.HCM để được hỗ trợ.

Theo bà Lê Thị Huê, là chủ một khu nhà trọ ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, bà kinh doanh phòng trọ đã lâu và cũng gặp nhiều trường hợp người thuê trọ bị lừa mất tiền cọc như trên. Chiêu lừa này không mới, tuy nhiên kẻ gian đánh vào tâm lý người thuê muốn thuê phòng trọ đẹp, giá rẻ để lừa lấy tiền cọc.

“Khi đi thuê trọ, người thuê cần đến tận nơi xem phòng, làm hợp đồng và đọc thật kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Đặc biệt, tuyệt đối không nên chuyển tiền cọc trước, nhận phòng mới chuyển tiền cọc” - bà Huê lưu ý.•

Trình báo cơ quan công an khi bị lừa đảo

Luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hình thức lừa đảo như trên không mới. Tuy nhiên, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý ham giá rẻ của người thuê trọ để lừa . Kèm theo đó, số tiền bị lừa thường không lớn, thường dưới 2 triệu đồng nên người bị lừa có tâm lý bỏ qua, không trình báo cơ quan công an.

Tuy nhiên, theo luật sư Trung, hành vi chiếm đoạt trên đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Đáng chú ý, người chiếm đoạt tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội… Đồng thời, các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối, tạo niềm tin cho những người thuê trọ với giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Do đó, trong trường hợp khi bị lừa tiền cọc thuê trọ, người dân cần đến cơ quan công an nơi có địa chỉ nhà cho thuê để trình báo sự việc. Từ những trình báo này, với số lượng đơn, thư trình báo nhiều và tài sản bị chiếm đoạt lớn, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh, rà soát đối tượng trong khu vực để xử lý nghiêm theo quy định.

HẢI ĐĂNG