Mất tiền vì điểm giới thiệu việc làm không phép

(PLO)- Người tìm việc mất tiền vì các điểm giới thiệu việc làm không phép hoạt động ngang nhiên trước Bến xe An Sương.

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ánh của người dân về tình trạng các trung tâm, điểm giới thiệu việc làm không phép hoạt động ngang nhiên trước cổng Bến xe An Sương (thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Trước đây, tình trạng này đã bị các cơ quan chức năng ra quân xử lý nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm.

Điểm giới thiệu việc làm không tên

Trong vai người đi tìm việc làm, PV tìm đến các điểm giới thiệu việc làm không tên, nằm gần cổng Bến xe An Sương để tìm việc. Gọi là điểm giới thiệu việc làm vì những nơi này chỉ có duy nhất một bảng nhỏ để trên lề đường ghi chữ: Giới thiệu việc làm hoặc Tuyển dụng lao động.

Sau khi chọn một điểm, PV vào hỏi tìm việc làm. Điểm giới thiệu việc làm PV chọn là ngôi nhà nhỏ, có bảng ghi: Giới thiệu việc làm miễn phí. Phía trong bày biện sơ sài, chỉ có hai cái bàn, mấy cái ghế.

Khi PV hỏi về việc làm thời vụ Tết, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã giới thiệu công việc tại quán ăn với tiền công 25.000 đồng/giờ, bao ăn ở. Tuy nhiên, người này yêu cầu phải chụp ảnh, giữ CCCD của PV thì mới được đi làm. Chúng tôi thắc mắc tại sao phải đưa CCCD khi chưa nắm rõ ràng công việc như thế nào thì người này trả lời: “Đây là bắt buộc, không làm thì đi chỗ khác”.

Sau đó, người này nói: “Hên cho mấy đứa vào đây, được bố trí công việc đàng hoàng, chứ những chỗ khác chỉ vì tiền, sẽ cho nhỏ này (chỉ PV) đi làm massage”.

Cũng dọc khu vực Bến xe An Sương, PV tiếp tục tiếp cận một cơ sở giới thiệu việc làm khác để tìm việc. Tại đây, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cởi trần, xăm mình ra tiếp chúng tôi. Khi PV hỏi tìm việc làm, người đàn ông này cho hay: “Công việc được bao ăn ở, làm tại quán ăn có mức lương 5 triệu đồng/tháng, còn về việc khác thì tiền công sẽ cao hơn”. Tuy nhiên, PV đề cập đến “việc khác giá cao” là gì thì người đàn ông này từ chối trả lời và bỏ đi vào trong.

Công an xã Bà Điểm ra quân xử lý những điểm giới thiệu việc làm không phép ở khu vực Bến xe An Sương. Ảnh: TM

Cũng tại khu vực này, chúng tôi đã gặp và trao đổi với anh NTT (35 tuổi, quê Long An) bước ra từ một trung tâm giới thiệu việc làm gần đó. Anh T cho biết anh đến đây để hỏi tìm việc làm. Trước đó, anh có liên hệ tìm việc tại nơi này và được giới thiệu làm bảo vệ tại một quán karaoke. Để nhận được việc làm, họ yêu cầu anh T phải nộp 500.000 đồng gọi là tiền mua đồng phục, làm thẻ và “giữ chỗ”.

“Tôi từ dưới quê lên đây để tìm việc làm, thấy chỗ đó ghi giới thiệu việc làm miễn phí nên tôi vào hỏi thử. Sau một hồi thì họ kêu tôi phải đóng 500.000 đồng và đòi giữ giấy tờ tùy thân mới ghi giấy đi nhận việc làm. Tiền đóng rồi mà họ vẫn chưa giới thiệu chỗ đi làm, cứ hẹn miết. Nói thôi không làm nữa, xin lại tiền đã đóng thì không cho mà còn làm dữ nên chắc tôi bỏ luôn” - anh T nói.

Không chỉ có trường hợp của anh T, mà một số người cũng bị mất tiền tương tự như anh.

Địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cho biết Bến xe An Sương là khu vực phức tạp, đông đúc xe cộ, tập trung người dân từ các tỉnh, thành lui tới nên UBND xã thường xuyên phối hợp với lực lượng trật tự đô thị, công an xã để giữ gìn an ninh trật tự.

Liên quan đến tình trạng các điểm giới thiệu việc làm tràn lan trước cổng bến xe, ông Thảo cho biết trước đây UBND xã đã nhiều lần đi kiểm tra, rà soát những điểm hoạt động trái phép. Hiện UBND xã cũng tăng cường kiểm tra, vì đây là thời điểm cận Tết nên lượng người tìm việc tăng cao.

Về giải pháp sắp tới, UBND xã sẽ phối hợp với lực lượng công an xã thực hiện việc ra quân kiểm tra thường xuyên tại các địa điểm, trung tâm việc làm trước cổng bến xe. Ngoài ra, UBND xã cũng tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức dán bảng cảnh báo, khuyến cáo tại khu vực bến xe. Để đảm bảo an toàn, người dân nên tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

“UBND xã Bà Điểm khuyến cáo người lao động khi có nhu cầu tìm việc hãy liên hệ với các trung tâm dịch vụ việc làm của các hội, đoàn thể hoặc các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có uy tín, có giấy phép hoạt động do Sở LĐ-TB&XH TP cấp, có địa điểm hoạt động cố định, có địa chỉ rõ ràng. Để không trở thành nạn nhân của các điểm giới thiệu việc làm không phép, người lao động tuyệt đối không nộp các giấy tờ tùy thân cho những nơi này với bất kỳ lý do nào” - ông Thảo nói.

Ngay trong ngày làm việc với PV, UBND xã Bà Điểm đã chỉ đạo Tổ trật tự đô thị, công an xã xuống kiểm tra hoạt động của các điểm giới thiệu việc làm không phép trước cổng Bến xe An Sương.

Không tùy tiện đưa giấy tờ tùy thân Người tìm việc không nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm không có văn phòng, trụ sở rõ ràng. Không nên tiếp xúc và tùy tiện đưa giấy tờ tùy thân cho những nơi này, vì họ có thể lợi dụng để yêu cầu trả phí, trả tiền chuộc hoặc sử dụng vào những việc trái mục đích, gây khó khăn cho người lao động. Để phục vụ cho người tìm việc, chúng tôi cũng có đặt chi nhánh của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM tại bến xe. Người tìm việc đến sẽ được các tư vấn viên hỗ trợ, giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí, giới thiệu nhà trọ giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, trung tâm còn có ứng dụng siêu thị việc làm và trang web sieuthivieclam để người tìm việc tiếp cận công việc nhanh, tiết kiệm thời gian. Ông NGUYỄN VĂN SANG, Phó Giám đốc

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM

TRẦN MINH - THẢO HIỀN