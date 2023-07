Mâu thuẫn, con trai sát hại cha ruột

(PLO)- Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân bị 3 vết thương trong đó có một vết đâm thủng tim dẫn đến tử vong.

Chiều 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bắc Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng con sát hại cha ruột. Công an cũng đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Tám, con của nạn nhân, để điều tra.

Trưa nay 1-7, tại thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, giữa ông Nguyễn Ngọc Ánh (60 tuổi) và con trai là Nguyễn Ngọc Tám (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng ông Ánh.

Sau đó Tám đã dùng dao tấn công làm ông Ánh tử vong.

Bước đầu xác định ông Nguyễn Ngọc Ánh chết do vết thương bị đâm thủng tim. Vụ việc đang được điều tra.

