Mâu thuẫn tình cảm, chồng hờ sát hại nữ chủ quán cắt tóc 10/12/2024 12:25

Ngày 12-10, nguồn tin PLO, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Phú Thiện vận động hung thủ sát hại nữ chủ quán cắt tóc tại xã Ia Rong ra đầu thú.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định ông HD (35 tuổi, ngụ xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là hung thủ sát hại bà ĐTT (37 tuổi, chủ tiệm cắt tóc HT ở xã la Rong, huyện Chư Pưh).

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh tiếp nhận tin báo, bà ĐTT tử vong tại quán cắt tóc do bà làm chủ.

Ngay sau đó, Công an huyện Chư Pưh phối hợp với VKSND huyện Chư Pưh, chính quyền địa phương và những người có liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, xác định ông HD đã ra tay sát hại bà ĐTT do ông nghi ngờ bà T có tình cảm với người đàn ông khác. Giữa ông HD và bà T có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn...